Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Análises textuais realizadas com inteligência artificial confirmam que William Shakespeare escreveu as peças atribuídas a ele. O estudo demonstra ainda que o dramaturgo de Stratford-upon-Avon produzia conteúdos em conjunto com colegas de profissão.

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O jornalista e biógrafo Alan Posener repercutiu os achados em texto do jornal "Die Welt", reproduzido no "Repubblica" pela aliança Lena. O levantamento descarta a linha teórica de Oxford, suspeita que atribuía a autoria das peças a Edward de Vere, 17º conde de Oxford.

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A fragilidade da teoria de Oxford

A hipótese sobre o nobre surgiu em 1920 em publicação de J. Thomas Looney. A teoria apresenta inconsistência temporal: de Vere morreu em 1604, período anterior ao surgimento de "La tempesta", composta perto de 1610 e 1611, e da encenação de "Enrico VIII" no Globe, em 1613.

Pesquisadores aplicam modelos computacionais para aferir repetição de termos, ritmos métricos e estruturas frasais, contrastando os dados com produções de autores confirmados. Em 2016, 23 acadêmicos da "New Oxford Shakespeare", da Oxford University Press, identificaram contribuições externas em 17 de 44 peças, além de confirmarem Christopher Marlowe como coautor das três partes de "Enrico VI".

Em 2019, o pesquisador Petr Plechá?, da Academia de Ciências de Praga, utilizou aprendizado de máquina para mapear a participação de John Fletcher em cada cena de "Enrico VIII".

Divisão de tarefas em "Edward III"

O texto histórico "Edward III", publicado sem assinatura em 1596, passou pela avaliação de Rory Loughnane, da Universidade de Kent, e Brett Greatley-Hirsch, da Universidade de Leeds. Os pesquisadores cruzaram as linhas com materiais de dez dramaturgos atuantes entre o fim da década de 1580 e meados dos anos 1590.

Em uma das etapas, 23 segmentos foram atribuídos a Shakespeare e nove a Marlowe. Shakespeare redigiu trechos com investidas românticas frustradas do rei diante de uma condessa casada. Marlowe assumiu os embates decisivos, abrangendo a rendição de Calais.

Loughnane declarou ao "The Telegraph" que a autoria principal de Shakespeare está demonstrada e retrata o escritor aprendendo o ofício em equipe, longe da imagem de gênio solitário.

O trabalho coletivo na dramaturgia

Registros históricos apontam mudanças na catalogação das colaborações ao longo do tempo: