Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Guardar uma câmera digital antiga e bem conservada na gaveta pode render um valor financeiro inesperado. Uma análise de cinco anos conduzida pela plataforma de usados MPB revelou que os preços de compra para modelos de câmeras compactas registraram valorização expressiva.

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Valorização dos modelos compactos

De acordo com a MPB, 78% dos modelos de câmeras compactas alcançaram preços de compra mais altos. O grupo inclui as câmeras bridge, já que esses aparelhos possuem lente fixa integrada. No valor mediano, a alta registrada foi de 24% para os modelos compactos usados.

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O maior avanço percentual da análise ocorreu com a Canon PowerShot G12, lançada em 2010. Em outubro de 2021, a plataforma oferecia 95 euros, cerca de R$ 610, pelo aparelho. Cinco anos depois, o valor subiu para 400 euros, aproximadamente R$ 2.600, marcando uma valorização de 321%.

Outros modelos compactos também atingiram cotações elevadas:

Canon PowerShot G7 X II: a oferta avançou de 285 (cerca de R$1.850) para 665 euros (aproximadamente R$ 4,3 mil);

Canon PowerShot G7 X: o valor pago passou de 215 (o equivalente a R$ 1,4 mil) para 490 euros (cerca de R$ 3,2 mil).

Ambos os equipamentos mais que dobraram de preço no período apurado.

Cenário das câmeras de sistema

O mercado apresentou comportamento diferente para as câmeras de sistema com lentes intercambiáveis. Os modelos reflex antigos (DSLR) sofreram desvalorização, com queda de cerca de um terço no preço mediano de compra.

Entre as câmeras sem espelho (DSLM), a mediana recuou cerca de 22%. Apesar disso, versões menores dessa categoria contrariaram a tendência geral e valorizaram:

Fujifilm X-M1: subiu de 88 (cerca de R$ 570) para 230 euros (aproximadamente R$ 1,5 mil);

Olympus PEN E-PL3: aumentou de 37 (o equivalente a R$ 240) para 95 euros (R$ 617);

Panasonic Lumix DMC-GM5: avançou de 180 (R$ 1,2 mil) para 435 euros (cerca de R$ 2,8 mil).

Critérios da pesquisa

A análise da MPB comparou preços base de compra na Europa para equipamentos na condição "Wie neu" (Como novo) em 16 de outubro de 2021 e 16 de outubro de 2026. A pesquisa incluiu 883 modelos de câmeras e lentes, contemplando 108 modelos DSLR, 107 DSLM e 50 câmeras compactas.

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Do total avaliado, 127 itens registraram preço de compra superior ao observado cinco anos antes, o equivalente a cerca de 14% dos equipamentos analisados.