SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil, liberou uma nova funcionalidade aos usuários: figurinhas (ou stickers) com som.

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O recurso está funcionando de maneira discreta, e ainda não é permitido, ao menos ao usuário comum, criar as figurinhas sonoras. Mensagens do tipo, porém, já circulam em grupos.

A chegada do recurso ocorre sem alarde oficial. Na loja de aplicativos do Android (Google Play), a atualização mais recente do WhatsApp foi liberada na sexta-feira (20) e sequer menciona as figurinhas sonoras na lista de novidades.

Na descrição oficial do pacote, a plataforma destacou apenas outras ferramentas previstas para chegar nas próximas semanas. Entre elas, a possibilidade de compartilhar o histórico recente de mensagens de um grupo ao adicionar novos membros, além de melhorias nas ligações em grupo, que passam a permitir transferir a chamada do celular para o computador, por exemplo.

Os primeiros indícios das figurinhas com áudio haviam sido identificados em 13 de outubro pelo portal especializado WABetaInfo, que acompanha versões de teste do mensageiro. Na ocasião, o recurso aparecia como em desenvolvimento.

Visualmente, o novo formato aparece na conversa da mesma forma que uma figurinha tradicional (estática ou animada), mas exibe um ícone de áudio sobreposto para indicar que há som anexado. Para ouvir a faixa curta, basta tocar no sticker. Segundo o WABetaInfo, tanto a imagem quanto o áudio são protegidos pela criptografia de ponta a ponta.

A ferramenta respeita o modo silencioso do aparelho -ou seja, o som não é reproduzido automaticamente se o celular estiver no mudo. Além disso, o usuário pode tocar no ícone de volume da figurinha para silenciá-la; o aplicativo memoriza essa preferência para os próximos stickers sonoros recebidos até que a opção seja alterada.

Embora hoje o usuário comum ainda não consiga produzir suas próprias figurinhas com som diretamente no app, o WABetaInfo aponta que a Meta já trabalha em uma ferramenta de criação nativa. A ideia é permitir combinar uma imagem com um trecho de áudio ou converter vídeos curtos em figurinhas animadas e sonoras.

PRÓXIMAS ATUALIZAÇÕES

Além das figurinhas sonoras, o WhatsApp testa outras novidades para a câmera. Nesta terça-feira (24), o WABetaInfo revelou que o mensageiro começou a liberar gradualmente para testadores da versão beta do Android um modo de câmera dupla.

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O recurso permite tirar fotos e gravar vídeos usando as câmeras frontal e traseira simultaneamente. Na tela, a câmera traseira ocupa o plano principal, enquanto a frontal aparece em um pequeno quadro retangular. O conteúdo gerado em imagem ou clipe único pode ser editado e compartilhado em conversas, grupos, canais e no status. Ainda não há previsão de lançamento para o público geral.