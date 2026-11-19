WhatsApp começa a testar agendamento de mensagens no celular e na web
Recurso inédito permite programar mensagens e fotos diretamente pelo aplicativo; entenda como funciona a novidade e quais são as restrições
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O WhatsApp iniciou os testes de uma função para agendamento de mensagens tanto em computadores quanto em celulares. A ferramenta possibilita programar o envio de recados em texto e fotos diretamente nas conversas.
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Em testes práticos feitos com perfis no iPhone e no Android, o mecanismo surgiu inicialmente no WhatsApp Web. Em outro aparelho com o sistema operacional iOS, a opção já aparecia ativa direto no aplicativo para celular.
Funcionamento da ferramenta
No WhatsApp Web, o procedimento exige redigir o recado e clicar no ícone de relógio posicionado no campo de digitação. Logo depois, basta definir a data e o horário escolhidos para a entrega automática, com a opção de registrar mais de um conteúdo programado.
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Assim que a confirmação ocorre, a conversa exibe um aviso informando que existe uma mensagem programada. Esse comunicado fica visível apenas para o contato responsável pelo agendamento.
Ao selecionar esse aviso, o remetente consegue rever o material que ficou salvo no aplicativo. Caso decida cancelar todos os envios futuros registrados, o usuário pode marcar as mensagens para exclusão.
Regras e restrições
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tempo mínimo: a ferramenta exige uma antecedência mínima de 10 minutos para programar o disparo. Em um envio elaborado às 10h, por exemplo, o sistema aceita 10h10 como horário inicial;
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prazo máximo: o calendário permite marcações restritas até 3 de dezembro de 2026, impedindo a escolha de datas no ano seguinte;
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formatos suportados: a novidade autoriza unicamente conteúdos em texto e fotos, sem liberar o recurso para mensagens de áudio ou envio de documentos.
Previsão de lançamento
Ainda não há um prazo definido para o lançamento geral da funcionalidade a todos os usuários. O portal especializado "WABetaInfo" antecipou que as avaliações da ferramenta tiveram início em outubro, na versão de testes destinada ao sistema iOS do iPhone.
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Questionada novamente sobre a novidade, a Meta, dona da rede social, não forneceu novas informações. Em posicionamento anterior, a empresa já havia esclarecido que não tinha outros detalhes a compartilhar sobre o recurso.