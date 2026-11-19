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Alguns dos sites mais visitados do mundo sofreram invasões em uma tentativa de desviar criptomoedas e infectar o sistema operacional iOS, presente em aparelhos iPhone. O pesquisador de cibersegurança Scott Helme comunicou o fato à "Reuters" nesta segunda-feira.

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A ação criminosa direcionou código malicioso JavaScript aos visitantes de 178 organizações de diferentes setores por meio da Optimizely, ferramenta voltada para gerenciar e aprimorar páginas corporativas.

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A lista de portais afetados inclui a plataforma de videoconferências Zoom, o banco britânico HSBC, a companhia de informações de crédito Equifax, o canal "CNN", a desenvolvedora de software Salesforce e a varejista IKEA.

A Optimizely confirmou a ocorrência e comunicou a identificação de "um incidente de segurança em que uma entidade não autorizada explorou uma vulnerabilidade na ferramenta Experimentation e a utilizou para introduzir código JavaScript malicioso em alguns projectos de clientes". Os invasores aproveitaram a brecha nessa ferramenta para inserir dados informáticos danosos nas páginas dos clientes.

O código malicioso operava para substituir os endereços digitais usados na transferência de criptomoedas, direcionando os valores para as carteiras virtuais dos invasores.

O ataque também buscava coletar números de cartões bancários fornecidos pelos usuários, roubar cookies, capturar telas e explorar fragilidades no sistema iOS. A empresa de segurança digital Hudson Rock encontrou indícios de que as páginas envolvidas carregavam esse conteúdo danoso nos aparelhos dos navegantes.

Investigação das empresas

A Optimizely corrigiu a vulnerabilidade, removeu o script inserido, agiu para proteger as contas afetadas e implementou barreiras adicionais contra distribuições indevidas.

A Salesforce e a IKEA abriram apurações sobre as modificações no código da Optimizely. Por precaução, a Salesforce desativou a plataforma. A Equifax parou de usar o sistema logo após averiguar o problema: "não identificámos provas de qualquer comprometimento dos nossos sistemas".

O HSBC informou que os scripts, descritos como conjuntos de comandos em linguagem de programação, não estavam ativos em seus sites. Apple, Zoom e "CNN" não responderam de imediato aos pedidos de comentário da "Reuters".

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