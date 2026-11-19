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O engenheiro mecânico italiano Marco Tedesco desenvolveu uma proposta para reaproveitar linhas férreas desativadas sem retirar os trilhos do solo. A solução consiste em uma ciclovia modular instalada diretamente sobre as linhas existentes, conforme noticiou a publicação "Bike Italia".

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A estrutura preserva trilhos e dormentes, aproveitando o traçado ferroviário como sustentação. Tedesco patenteou o sistema em 2022, mantendo a iniciativa até o momento apenas no campo conceitual, sem nenhum protótipo construído ou projeto colocado em prática.

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Estrutura dos módulos de aço

O modelo técnico estabelece medidas específicas para a pista:

Comprimento de três metros e largura de 2,5 metros por módulo;

Peso estimado entre 350 e 500 quilos por peça, dependendo da versão;

Construção em aço resistente à ferrugem com piso adequado para circulação;

Grades laterais para proteção contra quedas.

Um caminhão equipado com guindaste ergueria e conectaria os elementos sobre as linhas férreas. A instalação preserva o traçado original e viabiliza a desmontagem para reutilização em outra localidade caso a rota volte a receber trens.

Compatibilidade e itens complementares

Na Itália, o método atende trajetos que utilizam a bitola padrão de 1.435 milímetros. O inventor projetou equipamentos extras:

Coberturas com painéis solares para geração de eletricidade;

Sistemas de iluminação e pontos de recarga energética;

Rampas nas extremidades e em pontos estratégicos para acesso de ciclistas.

Segundo o veículo "Focus", a ideia representa uma alternativa para a Alemanha, país onde 15 mil quilômetros de ferrovias foram desmantelados desde a década de 1950.

Críticas e viabilidade prática

Leitores apontaram entraves práticos no formato proposto. O uso de grades laterais pode criar barreiras para animais e veículos que necessitam cruzar a ferrovia.

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A segurança durante o inverno gera dúvidas pelo risco de o pavimento de aço ficar escorregadio com a formação de gelo. A ausência de testes práticos e a previsão de custos elevados deixam em aberto se algum operador aceitará investir recursos para implantar a tecnologia patenteada.