Uma ciclovia com lógica de Lego para adultos: tecnologia italiana mira ferrovias desativadas e abre uma nova possibilidade para trajetos deixados para trás
Sistema modular patenteado por italiano utiliza estruturas de aço para transformar linhas férreas desativadas em rotas seguras para ciclistas
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O engenheiro mecânico italiano Marco Tedesco desenvolveu uma proposta para reaproveitar linhas férreas desativadas sem retirar os trilhos do solo. A solução consiste em uma ciclovia modular instalada diretamente sobre as linhas existentes, conforme noticiou a publicação "Bike Italia".
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A estrutura preserva trilhos e dormentes, aproveitando o traçado ferroviário como sustentação. Tedesco patenteou o sistema em 2022, mantendo a iniciativa até o momento apenas no campo conceitual, sem nenhum protótipo construído ou projeto colocado em prática.
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Estrutura dos módulos de aço
O modelo técnico estabelece medidas específicas para a pista:
Comprimento de três metros e largura de 2,5 metros por módulo;
Peso estimado entre 350 e 500 quilos por peça, dependendo da versão;
Construção em aço resistente à ferrugem com piso adequado para circulação;
Grades laterais para proteção contra quedas.
Um caminhão equipado com guindaste ergueria e conectaria os elementos sobre as linhas férreas. A instalação preserva o traçado original e viabiliza a desmontagem para reutilização em outra localidade caso a rota volte a receber trens.
Compatibilidade e itens complementares
Na Itália, o método atende trajetos que utilizam a bitola padrão de 1.435 milímetros. O inventor projetou equipamentos extras:
Coberturas com painéis solares para geração de eletricidade;
Sistemas de iluminação e pontos de recarga energética;
Rampas nas extremidades e em pontos estratégicos para acesso de ciclistas.
Segundo o veículo "Focus", a ideia representa uma alternativa para a Alemanha, país onde 15 mil quilômetros de ferrovias foram desmantelados desde a década de 1950.
Críticas e viabilidade prática
Leitores apontaram entraves práticos no formato proposto. O uso de grades laterais pode criar barreiras para animais e veículos que necessitam cruzar a ferrovia.
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A segurança durante o inverno gera dúvidas pelo risco de o pavimento de aço ficar escorregadio com a formação de gelo. A ausência de testes práticos e a previsão de custos elevados deixam em aberto se algum operador aceitará investir recursos para implantar a tecnologia patenteada.