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Engenharia chinesa chama atenção após substituir viaduto sob linha férrea em operação em menos de 24 horas

A troca rápida de um viaduto sob uma ferrovia em operação, na cidade de Guangyuan, na província de Sichuan, na China, vem sendo citada como exemplo de como a engenharia moderna lida com obras em corredores logísticos movimentados. Saiba mais!

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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
22/05/2026 11:52

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Engenharia chinesa chama atenção após substituir viaduto sob linha férrea em operação em menos de 24 horas
Engenharia chinesa chama atenção após substituir viaduto sob linha férrea em operação em menos de 24 horas crédito: Portal Giro 10

A troca rápida de um viaduto sob uma ferrovia em operação, na cidade de Guangyuan, na província de Sichuan, na China, vem sendo citada como exemplo de como a engenharia moderna lida com obras em corredores logísticos movimentados. Afinal, em apenas um dia equipes removeram uma estrutura antiga e instalaram um novo viaduto, preservando o fluxo de trens de carga que atendem a região. Assim, o caso chamou atenção pelo porte da intervenção e pela forma como combinou planejamento, pré-fabricação e janelas curtas de paralisação.

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A linha ferroviária em questão tem papel relevante no transporte de carvão e outros insumos entre cidades de Sichuan, o que limita a possibilidade de interrupções prolongadas. Em cenários assim, a chamada substituição rápida de viaduto surge como alternativa para equilibrar segurança da obra, continuidade operacional e ampliação da infraestrutura viária local. A experiência em Guangyuan ilustra como esse tipo de intervenção pode ser organizado para impactar o mínimo possível o transporte regional.

A troca rápida de um viaduto sob uma ferrovia em operação, na cidade de Guangyuan, na província de Sichuan, na China, vem sendo citada como exemplo de como a engenharia moderna lida com obras em corredores logísticos movimentados – Reprodução/X

O que é substituição rápida de viaduto sob ferrovia em operação?

A expressão substituição rápida de viaduto se refere a obras em que uma ponte ou passagem existente é removida e substituída por uma nova estrutura em um intervalo de tempo muito curto, geralmente medido em horas ou poucos dias. Quando esse processo ocorre sob uma ferrovia em operação, o desafio aumenta, já que os trilhos não podem ficar bloqueados por longos períodos. Em vez de construir tudo no local, grande parte da nova passagem é pré-fabricada e preparada com antecedência, reduzindo o trabalho de campo ao essencial.

No caso de Guangyuan, o principal objetivo era ampliar uma estrada de duas para quatro faixas, sem comprometer a circulação dos trens de carga que utilizam a linha todos os dias. A substituição rápida do viaduto permitiu que a estrada fosse modernizada e alargada, enquanto a ferrovia retomava suas operações em curto prazo. Esse tipo de solução é adotado, em geral, em pontos considerados estratégicos para o transporte de cargas, onde cada hora de paralisação pode causar retenções e atrasos em série.

Como funciona a engenharia na substituição de viaduto sob ferrovia?

O núcleo da técnica usada em obras como a de Guangyuan é a combinação de pré-fabricação com métodos de deslizamento estrutural ou içamento controlado. A nova estrutura é construída previamente, em área próxima ou em fábrica, e chega ao canteiro praticamente pronta para ser posicionada sob os trilhos. Assim, o tempo em que a ferrovia precisa ser interrompida é reduzido à fase de remoção da ponte antiga, movimentação da nova peça e recomposição dos trilhos.

Em termos práticos, a operação costuma seguir etapas encadeadas:

  1. Preparação do projeto e definição da janela de interdição da ferrovia.
  2. Construção prévia do novo viaduto ou de módulos estruturais em ambiente controlado.
  3. Instalação temporária de apoios ou dispositivos que sustentam os trilhos durante a intervenção.
  4. Demolição e retirada da estrutura antiga com guindastes, macacos hidráulicos ou sistemas de corte.
  5. Deslizamento ou içamento da nova estrutura para a posição definitiva sob a linha férrea.
  6. Restauração do lastro, fixação dos trilhos e testes de alinhamento e segurança.

Ao longo dessa sequência, a prioridade é garantir que a ferrovia retome sua condição operacional com segurança. Em Guangyuan, essa lógica permitiu que o trajeto de carga ficasse bloqueado apenas dentro da janela previamente estipulada, evitando fechamento por vários dias.

Por que essa técnica é importante para o transporte de cargas?

Em regiões em que a ferrovia é usada intensamente para o transporte de carvão, minérios ou produtos industriais, como acontece em partes de Sichuan, qualquer bloqueio prolongado gera impactos logísticos. A substituição rápida de viaduto reduz esse risco ao concentrar o trabalho crítico em poucas horas. No trecho que passa por Guangyuan, a linha atende a mais de um trem de carga por dia, o que torna inviável uma interdição prolongada para obras convencionais.

Ao mesmo tempo, a ampliação da via que passa sob o viaduto traz efeitos diretos para o deslocamento de moradores e visitantes, em especial entre o centro urbano e áreas turísticas, como o Parque Florestal Heishipo. Com a nova estrutura mais larga e robusta, o trânsito rodoviário tende a fluir com menos retenções, favorecendo o acesso a zonas de lazer e a bairros em expansão.

  • Redução de filas em estradas estreitas ou com gargalos em cruzamentos com ferrovias.
  • Maior segurança para veículos que trafegam sob a linha férrea.
  • Menor risco de atrasos em cadeias logísticas dependentes do transporte ferroviário.
  • Integração mais eficiente entre áreas urbanas e parques ou zonas industriais.
Em regiões em que a ferrovia é usada intensamente para o transporte de carvão, minérios ou produtos industriais, como acontece em partes de Sichuan, qualquer bloqueio prolongado gera impactos logísticos – depositphotos.com / annlarich

Quais lições a obra em Guangyuan oferece para outras cidades?

A intervenção realizada em Sichuan mostra que grandes obras em pontos sensíveis da malha ferroviária não precisam, necessariamente, significar interrupções prolongadas. Com planejamento detalhado, uso de estruturas pré-fabricadas e coordenação entre equipes rodoviárias e ferroviárias, é possível renovar viadutos, alargar estradas e reforçar a infraestrutura sem paralisar por muito tempo os trens de carga.

Para outras cidades que enfrentam dilemas semelhantes, três aspectos se destacam:

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  • Planejamento antecipado: definir com clareza o tempo de bloqueio admissível e preparar toda a logística em torno dessa janela.
  • Tecnologia construtiva: investir em soluções de pré-fabricação e métodos de deslizamento ou içamento que aceleram a instalação do novo viaduto.
  • Coordenação institucional: alinhar interesses de órgãos de transporte, governos locais e operadores ferroviários, evitando conflitos de agenda.

Ao combinar esses elementos, a substituição rápida de viaduto sob ferrovia em operação tende a aparecer cada vez mais em corredores logísticos estratégicos. A experiência de Guangyuan, amplamente divulgada desde 2024, permanece em 2026 como referência de como obras complexas podem ser executadas em ritmo acelerado, mantendo o equilíbrio entre mobilidade urbana e fluxo de cargas.

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