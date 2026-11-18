

De 25 a 29 de novembro, Tiradentes será palco de encontros e debates sobre os desafios de integrar tecnologia, natureza e humanidade na construção do futuro. Evento também marca o lançamento de um plano de desenvolvimento regional para os próximos 10 anos.

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A cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais, recebe, entre 25 e 29 de novembro, a 11ª edição do Fórum do Amanhã. Com o tema “Alta Tecnologia, Alta Humanidade”, o encontro propõe uma reflexão sobre o papel do Brasil diante das transformações provocadas pela inteligência artificial e os desafios de conciliar inovação tecnológica, sustentabilidade e valores humanos.

Em um cenário de profundas mudanças nas relações de trabalho, na economia e na sociedade, o Fórum coloca em discussão como o Brasil pode aproveitar suas potencialidades para assumir um papel protagonista na construção de novos modelos de desenvolvimento. Entre elas estão uma das maiores biodiversidades do planeta, uma matriz energética majoritariamente renovável e a reconhecida capacidade criativa e cultural do país.

Mais do que um espaço de debates, o Fórum do Amanhã consolidou-se como um movimento de articulação e transformação social. Ao longo de dez anos, suas discussões contribuíram para o desenvolvimento de iniciativas nas áreas de educação e meio ambiente em Tiradentes.



“O Fórum do Amanhã nasceu para promover reflexões sobre o futuro, que urge, mas entendemos que é preciso ir além das ideias e transformá-las em ações concretas. Temos experiências importantes aqui em Tiradentes e, agora, queremos ampliar essa atuação para toda a região das Vertentes”, afirma Ralph Justino, fundador do Fórum.

Em 2026, o encontro dá mais um passo nessa direção com o lançamento do Plano Vertentes 2036, uma proposta de planejamento regional que pretende reunir poder público, empresas, universidades e sociedade civil em torno de projetos de inovação e sustentabilidade.

Inteligência artificial, sustentabilidade e relações humanas.

Entre os destaques do Fórum está a I Feira de Inteligência Artificial, que abordará aplicações da tecnologia, questões éticas e iniciativas brasileiras de inovação, com atenção especial à relação entre os avanços tecnológicos e as necessidades humanas, desafios contemporâneos.

O Dia da Sustentabilidade e da Felicidade reunirá reflexões e experiências relacionadas à responsabilidade ambiental e à construção de modelos de desenvolvimento mais sustentáveis.

Já o Encontro do Sagrado propõe o diálogo entre representantes de diferentes tradições religiosas, promovendo reflexões sobre espiritualidade, convivência e respeito em tempos de polarização.

A programação também contará com a Ágora, espaço de conversas e debates em praça pública, inspirado na tradição da Grécia Antiga, com o objetivo de estimular a participação da comunidade e o exercício do pensamento crítico.

A educação terá atenção especial, com oficinas destinadas a estudantes do ensino médio, abordando temas como inteligência artificial, futuro do trabalho, literatura, ficção científica e formação profissional.

O Fórum também prevê encontros com empresários e lideranças, debates sobre cultura, segurança, economia criativa, saúde e turismo, além de atividades culturais e jantares de relacionamento.

Dez anos de reflexões sobre o futuro do Brasil

Criado com a proposta de reunir diferentes visões sobre os desafios do país, o Fórum do Amanhã construiu sua trajetória a partir do diálogo entre intelectuais, cientistas, artistas, empresários, educadores e representantes da sociedade civil. Sua origem foi inspirada nos Seminários de Verão de Ravello, realizados na Itália pelo sociólogo Domenico De Masi.

O pensador italiano e o economista e filósofo Eduardo Giannetti tiveram participação fundamental na construção intelectual do projeto. Ao longo de sua história, o Fórum recebeu personalidades como Fernando Henrique Cardoso, Izabella Teixeira, Carlo Petrini, Rosiska Darcy de Oliveira, Jorge Caldeira, Gilberto Dimenstein, Ilona Szabó e José Pacheco.

Desde as primeiras edições, o encontro abriu espaço para discussões sobre mudanças climáticas, democracia, impactos das redes sociais, direitos dos povos indígenas, protagonismo das periferias e limites éticos da tecnologia, antecipando temas que posteriormente ganharam destaque na agenda nacional.

Realizado em Tiradentes, fora dos grandes centros urbanos, o Fórum também contribui para fortalecer a cidade como espaço de encontros culturais e intelectuais, conectando seu patrimônio histórico às discussões sobre inovação e desenvolvimento. “Em sua 11ª edição, o Fórum do Amanhã reafirma a proposta de que pensar o futuro é apenas o primeiro passo. O desafio é reunir pessoas, instituições e conhecimentos para transformá-lo em realidade”, ressalta Justino.

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SERVIÇO

Fórum do Amanhã – 11ª edição

Data: 25 a 29 de novembro /26

Local: Tiradentes/MG

Tema: Alta Tecnologia, Alta Humanidade

Programação: https://forumdoamanha.com/#programacao-home





