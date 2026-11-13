Sam Altman vê uma chance rara na expansão da inteligência artificial e diz por que este pode ser o melhor momento da história para tirar uma ideia do papel

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Alguns especialistas afirmam que o avanço da inteligência artificial em quase todas as áreas transforma as pessoas em uma espécie de "cascas vazias". O momento atual, porém, oferece um volume inédito de oportunidades para quem busca explorar essa tecnologia de potencial infinito.

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Essa visão positiva pertence a Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, companhia que desenvolveu o ChatGPT. Em entrevista ao criador de conteúdo Raj Shamani no podcast "Figuring Out", o dirigente declarou que a humanidade vive hoje "o melhor momento da história para construir algo".

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Oportunidades e produtividade na visão de Altman

Durante a conversa, Altman apontou uma prioridade para o ensino: orientar crianças e jovens a descobrir quais perguntas formular. A capacidade de questionar ganha relevância quando a inteligência artificial se consolida como ferramenta para pesquisar, compilar dados e identificar caminhos de negócios.

O dirigente explicou que o período atual favorece criadores e inventores porque elimina a necessidade de recursos ilimitados. Segundo ele, basta uma ideia não evidente para que a própria ferramenta auxilie a detectar oportunidades antes dos concorrentes. O cenário atual viabiliza:

produtividade antes impensável para novos fundadores;

otimização inédita de despesas financeiras e prazos de execução;

concentração sem precedentes de novas empresas e projetos de interesse no mercado.

Altman relembrou o surgimento da OpenAI em 2015, período em que o desenvolvimento de uma inteligência artificial geral era tratado como meta ambiciosa. Essa aposta inicial ganhou sustentação prática com o crescimento das redes neurais em larga escala.

Riscos e desafios do avanço acelerado

O entusiasmo técnico do executivo é acompanhado por cautela. Altman alertou que a inteligência artificial exercerá influência profunda na sociedade, trazendo uma enorme responsabilidade para seus criadores. Entre as ameaças destacadas, constam:

risco severo de perda de controle operacional sobre esses sistemas complexos;

concentração excessiva de poder caso uma empresa, país ou organização controle o padrão definitivo da tecnologia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar dos perigos citados, o dirigente aposta na capacidade do setor para acelerar o progresso global. Entre os impactos positivos esperados, Altman mencionou descobertas científicas, novas fontes de energia e o surgimento de tratamentos médicos inovadores e personalizados.