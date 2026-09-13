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OpenAI anuncia que não abrirá seu capital este ano

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AFP
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Repórter
13/09/2026 09:46

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A OpenAI não abrirá seu capital este ano, afirmou o CEO Sam Altman em entrevista publicada no sábado (12), em meio a preocupações com a segurança da inteligência artificial. 

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"Considerando tudo o que está acontecendo com a segurança, agora seria um momento imprudente para abrir o capital, e não nos sentimos pressionados a fazê-lo", disse Altman à revista de negócios Fortune. 

"Eu diria que não em 2026. Temos muitas coisas para fazer", respondeu quando questionado se uma oferta pública inicial (IPO) estava descartada para este ano. 

A empresa não anunciou uma data oficial para seu IPO. 

A OpenAI, criadora do ChatGPT, e sua rival Anthropic, desenvolvedora do Claude, têm planos de entrar na Bolsa.

Ambas as empresas já registraram confidencialmente a documentação necessária para um IPO junto aos órgãos reguladores dos Estados Unidos e pretendem estrear na bolsa de valores com avaliações próximas a 1 trilhão de dólares (cerca de 5 trilhões de reais). 

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, pediu no sábado que as empresas de inteligência artificial desacelerem o desenvolvimento dessa poderosa tecnologia.

"Precisamos diminuir o ritmo com que aprimoramos as capacidades dos modelos de inteligência artificial", escreveu Amodei em uma publicação em seu site pessoal. "O progresso ainda parecerá rápido, e devemos usar o tempo que ganharmos com sabedoria", observou. 

Tanto Altman quanto Elon Musk, proprietário da xAI, concordaram com a avaliação de Amodei.

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bur-lkd/cms/ahg/pc/aa

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