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CEO da OpenAI pede na ONU 'cuidado extremo' com a IA

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AFP
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Repórter
23/09/2026 18:05

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A evolução atual da inteligência artificial (IA) "exige extremo cuidado", afirmou, nesta quarta-feira (23), o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, perante o Conselho de Segurança da ONU, ressaltando que o avanço dessa tecnologia pode se acelerar rapidamente.

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"A indústria não deve aceitar riscos tecnológicos excessivos simplesmente porque os benefícios sejam grandes e importantes demais para frear seu avanço", disse Altman ao principal órgão das Nações Unidas.

Altman foi convidado, assim como seus pares Dario Amodei, da Anthropic, e o francês Clément Delangue, da Hugging Face, para traçar um panorama dessa tecnologia.

A reunião de emergência do conselho de 15 membros ocorre após semanas de manchetes em todo o mundo sobre os riscos de uma IA fora de controle e os apelos para frear seu desenvolvimento.

"Não queremos cair na armadilha do otimismo cego", observou Altman, "mas também não podemos sucumbir ao catastrofismo. (...) Por isso, vamos fazer de tudo para encontrar um meio-termo".

Recentemente, a OpenAI fez um apelo para que os Estados Unidos liderem um esforço global para definir padrões para a inteligência artificial.

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bys/msp/ad/nn/ic/mvv

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