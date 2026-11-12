Sua casa pode estar na mira de criminosos: agência europeia alerta para ataques a dispositivos conectados e para o uso de inteligência artificial por invasores

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A cibersegurança bateu às portas das casas dos cidadãos e não pode mais ser compreendida apenas como um assunto restrito a empresas e organizações em geral. A proteção no ambiente digital passa a envolver diretamente os aparelhos smart presentes nas residências.

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Alerta da União Europeia

O posicionamento foi defendido por Juhan Lepassaar, diretor da Enisa, a Agência da União Europeia para a Cibersegurança. O organismo comunitário foi instituído no ano de 2004.

A manifestação aconteceu durante a apresentação do relatório "State of Cybersecurity in the Union", levado ao Parlamento Europeu. Na ocasião, Lepassaar explicou a situação a partir do avanço de itens como os refrigeradores inteligentes.

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O alerta da União Europeia ressalta que itens conectados demandam novas práticas de proteção e atenção contínua: manter aparelhos domésticos protegidos exige cuidados diários por parte dos cidadãos.