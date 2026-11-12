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CIBERSEGURANÇA

Sua casa pode estar na mira de criminosos: agência europeia alerta para ataques a dispositivos conectados e para o uso de inteligência artificial por invasores

Alerta da União Europeia destaca que itens conectados exigem cuidados diários: saiba como manter seus aparelhos domésticos sempre protegidos

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
12/11/2026 13:49

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Sua casa pode estar na mira de criminosos: agência europeia alerta para ataques a dispositivos conectados e para o uso de inteligência artificial por invasores
A invasão de dispositivos conectados em residências, como ilustrado pelo alerta de sistema hackeado em TV, notebook e celular, é uma crescente preocupação em cibersegurança crédito: Imagem Ilustrativa de IA

A cibersegurança bateu às portas das casas dos cidadãos e não pode mais ser compreendida apenas como um assunto restrito a empresas e organizações em geral. A proteção no ambiente digital passa a envolver diretamente os aparelhos smart presentes nas residências.

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Alerta da União Europeia

O posicionamento foi defendido por Juhan Lepassaar, diretor da Enisa, a Agência da União Europeia para a Cibersegurança. O organismo comunitário foi instituído no ano de 2004.

A manifestação aconteceu durante a apresentação do relatório "State of Cybersecurity in the Union", levado ao Parlamento Europeu. Na ocasião, Lepassaar explicou a situação a partir do avanço de itens como os refrigeradores inteligentes.

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O alerta da União Europeia ressalta que itens conectados demandam novas práticas de proteção e atenção contínua: manter aparelhos domésticos protegidos exige cuidados diários por parte dos cidadãos.

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