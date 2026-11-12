Sua casa pode estar na mira de criminosos: agência europeia alerta para ataques a dispositivos conectados e para o uso de inteligência artificial por invasores
Alerta da União Europeia destaca que itens conectados exigem cuidados diários: saiba como manter seus aparelhos domésticos sempre protegidos
compartilhe
A cibersegurança bateu às portas das casas dos cidadãos e não pode mais ser compreendida apenas como um assunto restrito a empresas e organizações em geral. A proteção no ambiente digital passa a envolver diretamente os aparelhos smart presentes nas residências.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
7 equipamentos de segurança para proteger sua casa contra invasões
Casa inteligente: sete dispositivos populares para automatizar seu lar
Casa inteligente: gadgets que automatizam tarefas e aliviam estresse
Alerta da União Europeia
O posicionamento foi defendido por Juhan Lepassaar, diretor da Enisa, a Agência da União Europeia para a Cibersegurança. O organismo comunitário foi instituído no ano de 2004.
A manifestação aconteceu durante a apresentação do relatório "State of Cybersecurity in the Union", levado ao Parlamento Europeu. Na ocasião, Lepassaar explicou a situação a partir do avanço de itens como os refrigeradores inteligentes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O alerta da União Europeia ressalta que itens conectados demandam novas práticas de proteção e atenção contínua: manter aparelhos domésticos protegidos exige cuidados diários por parte dos cidadãos.