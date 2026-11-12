Nvidia: entenda o escândalo que terminou com a saída de Jensen Huang

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A saída de Jensen Huang do comando da Nvidia, após 33 anos, foi o desfecho de uma crise que ganhou força ao longo de 2026. O caso reúne suspeitas de espionagem envolvendo uma ex-executiva de uma empresa parceira, investigações sobre o envio de chips à China e denúncias sobre relacionamentos extraconjugais do empresário.

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As primeiras apurações, porém, começaram antes de as revelações sobre a vida pessoal do fundador da fabricante de semicondutores ganharem repercussão. Entenda como os acontecimentos se desenrolaram.

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Março de 2023: empresa muda de nome e amplia atuação

A companhia 7Road International muda seu nome para Megaspeed International e passa a ampliar os negócios em infraestrutura de computação para inteligência artificial. Anos depois, a empresa seria investigada por suspeitas de desvio de chips da Nvidia para clientes na China.

Junho de 2024: Jensen Huang aparece com Alice Huang

Durante a conferência Computex, em Taiwan, Jensen Huang é fotografado ao lado de Alice Huang, executiva posteriormente associada à Megaspeed. Apesar do mesmo sobrenome, os dois não têm parentesco.

Maio de 2025: encontro em jantar privado

Imagens analisadas pela Reuters mostram Jensen e Alice juntos em um jantar privado em Taipei. Naquele período, a relação entre a Megaspeed e a Nvidia já estava no radar de autoridades americanas.

Outubro de 2025: Megaspeed é investigada por autoridades

Estados Unidos e Singapura investigam a Megaspeed por suspeitas de que a empresa teria ajudado a encaminhar chips avançados da Nvidia para a China, contornando restrições comerciais americanas. A companhia também mantinha negócios com empresas chinesas. A Nvidia afirmou, na ocasião, não ter motivos para acreditar que seus produtos estavam sendo desviados ilegalmente. Reuters e TechCrunch

Final de 2025: Trump recebe informações sobre o caso

Segundo reportagem do The New York Times, autoridades americanas informaram o presidente Donald Trump sobre dados de inteligência envolvendo Alice Huang e sua proximidade com o executivo da Nvidia. O governo, naquele momento, não tomou medidas públicas contra Jensen Huang.

Meados de 2026: memorando sigiloso circula em Washington

Um documento reservado elaborado por integrantes do governo americano aponta Alice Huang como suspeita de atuar para o Ministério de Segurança do Estado da China. O memorando também menciona sua relação com Jensen Huang. As informações só seriam divulgadas meses depois, pelo The New York Times.

29 de outubro de 2026: relação entre os executivos vem a público

O The New York Times publica reportagem sobre a proximidade entre Jensen e Alice Huang. Segundo o jornal, autoridades americanas suspeitavam que ela repassava informações a Pequim. A Nvidia respondeu que os contatos do CEO com a executiva faziam parte de sua rotina profissional com clientes e parceiros.

5 de novembro de 2026: parlamentares pedem explicações

Três presidentes de comissões da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicitam uma reunião reservada com Jensen Huang. Eles querem esclarecimentos sobre as suspeitas de acesso chinês a tecnologias e informações estratégicas americanas.

8 de novembro de 2026: Huang admite infidelidade

Em comunicado aos funcionários, Jensen Huang reconhece que foi infiel à esposa e pede desculpas à família e à equipe. O executivo também afirma que apoiará uma investigação independente aberta pelo conselho de administração da Nvidia.

No mesmo dia, Donald Trump comenta o caso e declara apoio à permanência de Huang no comando da empresa. Segundo a Associated Press, o presidente também informa que o FBI estava investigando o caso.

9 e 10 de novembro de 2026: novas informações sobre negócios com chips

Reportagens detalham possíveis conexões entre empresas ligadas a Alice Huang e operações de aquisição de processadores da Nvidia. Também surgem informações sobre a atuação de autoridades americanas na investigação. O executivo cancela participações em eventos do setor de tecnologia.

11 de novembro de 2026: nova denúncia e pressão do conselho

O The New York Times publica uma segunda denúncia de relacionamento extraconjugal envolvendo Huang, desta vez com Kimberly Powell, vice-presidente da área de saúde da Nvidia e subordinada diretamente ao CEO. A informação é baseada em relatos de cinco pessoas que trabalharam na empresa. Huang, Nvidia e Powell não confirmaram publicamente o caso.

No mesmo dia, o Wall Street Journal noticia que o conselho da Nvidia se preparava para discutir o futuro do executivo. A notícia amplia a repercussão da crise e pressiona as ações da companhia.

12 de novembro de 2026: Jensen Huang deixa a Nvidia

A Nvidia anuncia que o conselho aceitou a renúncia de Huang aos cargos de CEO, presidente e integrante do próprio conselho. A decisão tem efeito imediato. Colette Kress, diretora financeira da companhia, assume interinamente a direção executiva. Harvey C. Jones é nomeado primeiro presidente do conselho de administração.

A saída encerra os 33 anos de liderança do fundador. A empresa afirma não ter motivos para acreditar que seus segredos ou a segurança nacional americana tenham sido comprometidos, mas mantém a investigação sobre o caso. Associated Press

O que ainda precisa ser esclarecido

Apesar da renúncia, as principais suspeitas continuam dependendo de apuração. Não há comprovação pública de que Alice Huang tenha atuado como espiã ou de que informações confidenciais da Nvidia tenham sido entregues à China.

Autoridades de Singapura informaram que interrogaram Alice e apreenderam seu passaporte no ano anterior. A investigação local não encontrou provas suficientes de crime, mas ela foi impedida de retornar ao país. A China também negou envolvimento em uma operação para se aproximar do fundador da Nvidia.

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A Megaspeed afirma cooperar com as autoridades americanas e contratou um escritório de advocacia para revisar seu inventário de chips e os controles de exportação. A Nvidia, por sua vez, ainda precisa esclarecer os resultados de sua investigação interna.