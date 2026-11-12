Jensen Huang renuncia ao comando da Nvidia após 33 anos

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Jensen Huang renunciou aos cargos de presidente e diretor-executivo (CEO) da Nvidia nesta quinta-feira (12/11). O empresário também deixou o conselho de administração da companhia, com efeito imediato. A saída encerra uma trajetória de 33 anos à frente da fabricante de semicondutores, que se tornou uma das empresas mais importantes do setor de inteligência artificial (IA).

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A decisão foi anunciada pelo conselho de administração da Nvidia. Para assumir o comando interinamente, a empresa escolheu Colette Kress, atual vice-presidente executiva e diretora financeira. Ela continuará responsável pela área financeira enquanto a companhia procura um substituto definitivo, considerando candidatos internos e externos. O conselho também nomeou Harvey C. Jones como seu primeiro presidente.

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Suspeita de espionagem envolve ex-executiva

A renúncia ocorre após uma sequência de denúncias envolvendo a vida pessoal de Huang e uma investigação sobre possíveis riscos à segurança nacional dos Estados Unidos. O caso ganhou repercussão após reportagens do The New York Times apontarem que o executivo manteve um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, também conhecida como Huang Le, ex-dirigente da empresa Megaspeed International, sediada em Singapura.

Segundo informações publicadas pelo jornal americano, autoridades dos Estados Unidos suspeitam que Alice tenha ligações com a inteligência chinesa e investigam uma possível operação para obter informações estratégicas da Nvidia. A apuração também envolve suspeitas de que a Megaspeed tenha participado de operações para levar chips da fabricante americana a empresas chinesas, contornando restrições comerciais impostas por Washington.

A Nvidia informou que não tinha motivos para acreditar que informações confidenciais da companhia ou interesses de segurança nacional tivessem sido comprometidos. Mesmo assim, anunciou uma investigação interna para examinar as informações disponíveis. A Megaspeed, por sua vez, declarou que pretende cooperar com as autoridades americanas e cumprir as regras de controle de exportação. As suspeitas ainda não representam uma comprovação pública de espionagem ou de vazamento de segredos industriais.

Denúncias aumentaram pressão sobre o CEO

No domingo (8), Huang reconheceu ter sido infiel à esposa em um comunicado enviado aos funcionários da Nvidia, mas não detalhou o relacionamento. Na quarta-feira (11), outra reportagem do The New York Times apontou um segundo caso extraconjugal, desta vez com uma executiva da própria companhia que respondia diretamente ao CEO. A informação foi atribuída a fontes ouvidas pelo jornal e não foi confirmada de forma independente pela Reuters ou pela Associated Press.

A sequência de revelações aumentou a pressão sobre o executivo e levou o conselho a discutir seu futuro na empresa. Investidores também demonstraram preocupação com a crise de liderança. As ações da Nvidia chegaram a registrar queda superior a 10% nas negociações anteriores à abertura do mercado americano nesta quinta-feira, segundo a Associated Press.

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De fabricante de placas de vídeo a gigante da IA

Huang fundou a Nvidia em 1993, ao lado de Chris Malachowsky e Curtis Priem. Inicialmente conhecida pelo desenvolvimento de placas gráficas para computadores e videogames, a empresa ampliou sua atuação e se tornou uma das principais fornecedoras de processadores utilizados no treinamento e funcionamento de sistemas de inteligência artificial.