Ações da Nvidia despencam após investigação de caso extraconjugal de CEO

As ações da Nvidia caíram entre 5% e 6% nesta segunda-feira (9/11), após o conselho de administração da empresa abrir uma investigação sobre o CEO e cofundador Jensen Huang. No mercado de Frankfurt, a desvalorização superou 6%, número que representa perda de cerca de US$ 270 bilhões em valor de mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A apuração interna começou depois que Huang admitiu ter mantido um relacionamento íntimo com uma executiva. Conforme informações do jornal The New York Times, autoridades de inteligência dos Estados Unidos suspeitam que ela tem ligação com a inteligência chinesa e coletava informações para Pequim.

Leia mais:

O conselho abriu o processo interno após notícias apontarem que o executivo teria sido "alvo de uma operação de inteligência estrangeira", comunicou a administração no domingo (9/11). O colegiado afirmou que "não há motivos para acreditar que a segurança nacional ou segredos da Nvidia tenham sido comprometidos", mas declarou que a averiguação vai analisar todos os dados disponíveis.

Em comunicado enviado a funcionários da empresa, o executivo pediu desculpas pela conduta pessoal. "Fui infiel à minha esposa", disse Huang. "Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Sinto muito, profundamente."

O dirigente destacou que "apoia integralmente a apuração e comprometeu-se a colaborar". Durante o andamento dos trabalhos, Huang seguirá na liderança da companhia.

Relação com compradora de semicondutores

No mês passado, o The New York Times informou que agências de inteligência norte-americanas concluíram que Huang desenvolveu um relacionamento próximo com Alice Huang. A cidadã chinesa atuava como compradora de chips e repassava informações diretamente para Pequim.

Alice Huang trabalhou como repórter de televisão na China antes de assumir cargo de alto escalão na Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura. A organização tornou-se um dos principais clientes da Nvidia no Sudeste Asiático, tendo comprado mais de US$ 4,8 bilhões em chips nos últimos dois anos.

Impacto na governança e balanço financeiro

O caso adiciona incertezas a um cenário já impactado pela correção das ações de tecnologia no mercado internacional. A forte presença de Huang nas decisões estratégicas, na operação diária e nos contatos comerciais amplia o chamado "risco do homem-chave".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A companhia também está a uma semana da divulgação de seu balanço, agendado para 17 de novembro. O momento coincide com questionamentos sobre a comercialização de processadores para o mercado chinês e o ritmo dos aportes globais em infraestrutura voltada para inteligência artificial.