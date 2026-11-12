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Volta do Orkut ganha força: fundador recupera marca e busca apoio de usuários

Após 12 anos, criador da rede social reaveu a propriedade intelectual; projeto utiliza ferramentas como o Claude para reconstruir a experiência

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
12/11/2026 10:26

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Volta do Orkut ganha força: fundador recupera marca e busca apoio de usuários
Interface clássica do Orkut em página de comunidade &#39;Eu já fui preso no Orkut&#39;, evocando a experiência que o criador quer resgatar crédito: Reprodução

Doze anos após ser aposentado pelo Google, o Orkut prepara um retorno ao ambiente digital. O engenheiro turco Orkut Büyükkökten, criador da plataforma em 2004, lançou recentemente um abaixo-assinado para medir o apoio do público e dar visibilidade ao projeto. A volta legal tornou-se possível após o fundador reaver a propriedade intelectual da marca, que pertencia ao Google até o fim do ano passado.

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A reconstrução da rede conta com uma equipe enxuta e utiliza recursos de inteligência artificial. Büyükkökten afirmou que tecnologias como o Claude, da Anthropic, aceleram o desenvolvimento de softwares, permitindo que tarefas antes demoradas sejam concluídas em poucos dias. O lançamento oficial depende do volume de recursos captados e da velocidade dos trabalhos.

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O foco nas conexões humanas

A proposta central do relançamento consiste em resgatar o contato genuíno entre pessoas reais. O criador avalia que as redes sociais atuais trocaram o componente humano por métricas de engajamento, contagem de seguidores e algoritmos viciantes. Esse modelo intensificou uma epidemia de solidão e ampliou a circulação de conteúdos gerados para provocar indignação.

O cenário tornou-se urgente diante do avanço de produções sintéticas. Büyükkökten aponta que ferramentas de inteligência artificial já geram mais da metade dos textos da internet e dos vídeos publicados no YouTube. Além de encarar a desinformação, os usuários interagem cada vez mais com robôs: dados indicam que 72% dos adolescentes americanos já utilizaram chatbots como companheiros.

Moderação e presença de mercado

Para estruturar a plataforma, o plano estabelece um sistema de moderação baseado em três componentes: tecnologia aprimorada por inteligência artificial, moderadores internos para decisões complexas e a colaboração ativa da comunidade de usuários. A proposta visa direcionar a experiência para felicidade, conexão e pertencimento.

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Uma pesquisa de mercado recente no Brasil apontou que o Orkut mantém 91% de reconhecimento de marca no país. O índice atinge o mesmo patamar de plataformas como Reddit, LinkedIn e Facebook, atraindo o interesse tanto de antigos participantes quanto de jovens das gerações Z e Alfa.

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