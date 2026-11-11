Relatos sobre serviços da Apple expõem uma prática nas lojas e uma proibição a funcionários: entenda o que está por trás da medida que envolve seus clientes

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Funcionários de lojas da Apple sofreram pressão para cadastrar clientes em serviços como a Apple TV sem o consentimento dos usuários. A prática acabou interrompida após ser revelada publicamente.

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A empresa já havia combatido outras companhias que empurravam assinaturas para usuários desavisados, mas adotou um comportamento semelhante. Trabalhadores das unidades ativavam períodos de teste gratuito sem informar os compradores durante o atendimento.

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Como funcionava o método de cadastro

O caso veio a público por meio de Louis Rossmann, crítico conhecido das políticas de reparo da marca, em uma série de vídeos no YouTube. Segundo o produtor de conteúdo, o procedimento ocorria na configuração de novos aparelhos nas lojas físicas.

Nessa etapa, os empregados podiam incluir assinaturas sem autorização prévia. Os funcionários operavam um dispositivo próprio que continha opções para aceitar ou recusar o serviço, pressionando a confirmação no próprio terminal em vez de entregar a tela ao consumidor.

Rossmann declarou que a equipe recebia incentivo para apresentar assinaturas e testes gratuitos como presentes. O criador apontou que as pessoas não eram avisadas de que, após dois ou três meses, teriam de pagar quantias entre 20 e 30 dólares mensais pelo produto ativado.

Mudanças nas diretrizes internas

Após a publicação do vídeo inicial em 30 de outubro deste ano, trabalhadores confirmaram o procedimento a Rossmann. Uma fonte anônima relatou que a companhia baniu a prática de forma abrupta em todas as filiais.

A administração enviou uma instrução para leitura literal por gerentes regionais em todas as lojas. O comunicado determina que o botão de aceitar deve ser pressionado apenas pelo próprio cliente.

A organização também modificou os critérios de desempenho da equipe de atendimento. Os estabelecimentos deixaram de contabilizar a quantidade de serviços cadastrados por cada funcionário.

Histórico e suspensão das métricas

As métricas de avaliação foram implementadas por Angela Ahrendts quando assumiu o setor de varejo da empresa em 2013. Tempos depois, a marca adotou o costume de suspender essa contabilidade durante a temporada de compras de Natal, ação realizada no início de novembro.

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O veículo "AppleInsider" confirmou a suspensão dessa avaliação para o ano de 2026. Permanece incerto se o indicador de rendimento foi cancelado em definitivo ou se a pausa representa apenas a medida sazonal já vista em períodos anteriores.