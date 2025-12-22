Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Itália multa Apple em € 98 milhões por abuso de domínio no mercado de aplicativos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/12/2025 09:08

compartilhe

SIGA

A Autoridade da Concorrência e do Mercado italiana (AGCM) anunciou, nesta segunda-feira (22), que multou a gigante da tecnologia Apple em 98 milhões de euros (aproximadamente R$ 632 milhões) por "abuso de posição de domínio" no mercado de aplicativos móveis. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A AGCM declarou em um comunicado que a Apple violou as normas de privacidade para desenvolvedores externos em um mercado onde "detém posição de domínio absoluto" com sua loja de aplicativos "App Store". 

A agência afirmou que uma investigação determinou o "caráter restritivo" das "normas de privacidade impostas pela Apple (...) a desenvolvedores externos" de aplicativos para seu sistema operacional. 

Segundo o comunicado, a decisão se baseia nas regras do recurso "Transparência de Rastreamento de Aplicativos" (ATT), que exige que os aplicativos obtenham o consentimento do usuário por meio de uma janela pop-up antes de coletar informações sobre sua atividade em outros aplicativos ou sites. 

Caso o usuário se recuse a aceitar, o aplicativo perde o acesso às informações sobre essa pessoa que possibilitam a publicidade direcionada. 

A AGCM justificou sua decisão afirmando que as regras da gigante americana em relação à ATT são "impostas unilateralmente e prejudicam os interesses dos parceiros comerciais da Apple". 

No início deste ano, as autoridades antimonopólio francesas multaram a Apple em 150 milhões de euros (R$ 968 milhões, na cotação atual) pela mesma prática.

Outros países europeus também abriram investigações semelhantes sobre a ATT, introduzida em 2021 e promovida pela Apple como uma garantia da privacidade. 

Os críticos, no entanto, acusam a Apple de usar o sistema para promover seus próprios serviços de publicidade e restringir seus concorrentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljm/dt/jh/arm/sag/aa

Tópicos relacionados:

apple eua italia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay