Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 ganha nova forma de acesso em celulares e computadores, com um detalhe para quem quer desafiar outro jogador em combates online

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Um desenvolvedor independente conseguiu executar o jogo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 diretamente em navegadores web de computadores e celulares. A demonstração técnica funcionou no Safari em um iPhone, sem exigir o console original ou emuladores tradicionais.

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A novidade gerou entusiasmo entre os seguidores da saga, que associaram o título às tardes de partidas no videogame por quase vinte anos. O projeto experimental viabiliza transferir essa vivência para qualquer dispositivo conectado à internet.

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Funcionamento técnico e partidas online

O projeto adota a tecnologia WebAssembly, recurso capaz de processar códigos de aplicações complexas dentro do navegador sem instalações extras. A iniciativa utiliza engenharia reversa para reconstruir o funcionamento interno do jogo e adaptá-lo aos sistemas atuais.

Diferente da emulação convencional, que replica o comportamento de um videogame com limitações técnicas, o código refeito integra recursos diretamente. Essa base permitiu incluir combates online de um contra um por salas privadas.

O responsável pelo desenvolvimento explicou o método: o sistema gera um endereço de acesso para conectar outro participante na mesma disputa. Dois jogadores conseguem se enfrentar à distância sem recorrer a emuladores, recurso ausente na versão de 2007.

A iniciativa não possui data de lançamento público confirmada. O teste opera sob infraestrutura privada apenas para demonstrar as possibilidades técnicas desse modelo.

Legado e mecânicas da obra

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 é um jogo de luta e ação em terceira pessoa que adapta o universo de Akira Toriyama no mangá e no anime. Suas batalhas ocorrem em grandes arenas tridimensionais, onde é possível voar, teletransportar, carregar energia e destruir partes dos cenários.

A produção reúne 161 lutadores selecionáveis, somando variantes e transformações, e apresenta elementos específicos:

o modo principal Historia Dragon, com os arcos de "Dragon Ball", "Dragon Ball Z" e "Dragon Ball GT", filmes e especiais de televisão.

o sistema Z-Counter para esquivas no último instante.

choques de poder resolvidos em tempo real.

efeitos de iluminação que diferenciam cenários diurnos e noturnos, permitindo transformações como a de Ozaru ou Mono Gigante. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O experimento comunitário não representa uma sequência ou remasterização comercial, diferindo de Dragon Ball: Sparking! ZERO, que recebe novidades durante 2026. A recriação resgata o código original que consagrou o título no PlayStation 2 e no Wii.