EA Sports FC 27 é lançado com novo modo social

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O EA Sports FC 27 foi lançado mundialmente com novidades para os fãs de futebol. O jogo apresenta o The Grounds, um novo ambiente social que conecta o futebol das ruas aos estádios, e também uma versão gratuita chamada EA Sports FC 27 Lite.

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Segundo Nick Wlodyka, vice-presidente sênior da EA SPORTS FC, a nova edição foi moldada pelo feedback da comunidade e representa a maior experiência de futebol já entregue pela empresa.

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Conheça o The Grounds

O The Grounds é um espaço social de futebol onde os jogadores podem competir e se conectar. O modo permite participar de bate-bolas, partidas 1x1 e jogar em equipe com amigos no Clubs. A funcionalidade está disponível nas versões de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

Novidades nos modos de jogo

O modo Carreira recebeu um Mercado de Transferências reformulado com disputa ativa entre clubes e valores de atletas realistas. Foram adicionadas novas táticas de negociação, como cláusulas de desempenho e de recompra. O GER Dinâmico agora reflete a forma, o moral e o preparo físico dos jogadores.

No Football Ultimate Team, a nova Galeria do FUT permite organizar Conjuntos de Itens de Atleta para aumentar o nível e obter recompensas. O modo também inclui versões holográficas, Itens de Atleta do “Hall do FUT” e DMEs simplificados.

A jogabilidade foi aprimorada com mais fluidez e realismo. As atualizações incluem escanteios dinâmicos, posicionamento ofensivo melhorado e um sistema de defesa focado no jogador e adaptado ao cenário competitivo.

Uma versão gratuita para começar

Para quem está começando, o EA SPORTS FC 27 Lite oferece uma introdução gratuita e simplificada. A versão dá acesso limitado aos modos Jogo Rápido, Aprenda a Jogar, Amistosos Online e Temporadas Online, com a opção de atualizar para a experiência completa a qualquer momento.

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O jogo está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Assinantes do EA Play podem acessar um teste de 10 horas, e o progresso é transferido para o jogo completo caso decidam comprá-lo.