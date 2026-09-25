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X vai te avisar se seus posts forem restringidos por leis de outros países

Plataforma atualiza ferramenta que informa usuários sobre limitação de visibilidade por conformidade legal; entenda como funciona e quem pode usar

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
25/09/2026 11:17

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X vai te avisar se seus posts forem restringidos por leis de outros países
O aplicativo do X, antigo Twitter, exibe o perfil oficial da plataforma, que anunciou novidades sobre transparência em suas publicações crédito: Portal Giro 10

O X, antigo Twitter, anunciou neste mês de setembro uma atualização que promete mais transparência para seus usuários. A plataforma informará quando uma publicação tiver seu alcance limitado para cumprir leis e regulamentações de países específicos. A novidade foi comunicada por meio de um perfil oficial da empresa.

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A conta "X Open Source", dedicada a temas de engenharia e transparência, detalhou que a ferramenta "Under The Hood" foi aprimorada. Agora, o recurso mostrará se a conta ou postagens tiveram sua visibilidade limitada por causa da conformidade obrigatória com lei(s) local(is)".

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Entenda como a ferramenta funciona

Com a atualização, o usuário poderá verificar se um de seus posts foi retido em algum país devido a uma demanda legal. A plataforma não apenas notificará sobre a restrição, mas também informará em qual localidade a publicação foi bloqueada, trazendo mais clareza ao processo de moderação.

No entanto, o acesso a esse relatório de transparência possui alguns critérios. O perfil interessado deve ter pelo menos um ano de criação na data da solicitação e ter feito um mínimo de 10 postagens no mês anterior ao pedido.

O anúncio chamou a atenção, pois a empresa reutilizou uma publicação de 14 de agosto de 2024 para divulgar a novidade. A postagem original estava relacionada às adequações que a plataforma precisou fazer para atender às normas eleitorais no Brasil naquele ano.

Naquele contexto de 2024, o X apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um conjunto de medidas para diminuir riscos à integridade do processo eleitoral. As ações incluíam um controle mais rígido de contas falsas e da disseminação de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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