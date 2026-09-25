X vai te avisar se seus posts forem restringidos por leis de outros países

O X, antigo Twitter, anunciou neste mês de setembro uma atualização que promete mais transparência para seus usuários. A plataforma informará quando uma publicação tiver seu alcance limitado para cumprir leis e regulamentações de países específicos. A novidade foi comunicada por meio de um perfil oficial da empresa.

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A conta "X Open Source", dedicada a temas de engenharia e transparência, detalhou que a ferramenta "Under The Hood" foi aprimorada. Agora, o recurso mostrará se a conta ou postagens tiveram sua visibilidade limitada por causa da conformidade obrigatória com lei(s) local(is)".

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We’ve expanded Under The Hood after seeing people’s appreciation of more transparency into government-required content filtering.



In addition to showing labels applied to your account and posts in the prior month, Under The Hood now shows if your account or posts had their… https://t.co/Op5rBnE1jg pic.twitter.com/ZUrbkO28ay — X Open Source (@XOpenSource) September 19, 2026

Entenda como a ferramenta funciona

Com a atualização, o usuário poderá verificar se um de seus posts foi retido em algum país devido a uma demanda legal. A plataforma não apenas notificará sobre a restrição, mas também informará em qual localidade a publicação foi bloqueada, trazendo mais clareza ao processo de moderação.

No entanto, o acesso a esse relatório de transparência possui alguns critérios. O perfil interessado deve ter pelo menos um ano de criação na data da solicitação e ter feito um mínimo de 10 postagens no mês anterior ao pedido.

O anúncio chamou a atenção, pois a empresa reutilizou uma publicação de 14 de agosto de 2024 para divulgar a novidade. A postagem original estava relacionada às adequações que a plataforma precisou fazer para atender às normas eleitorais no Brasil naquele ano.

Naquele contexto de 2024, o X apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um conjunto de medidas para diminuir riscos à integridade do processo eleitoral. As ações incluíam um controle mais rígido de contas falsas e da disseminação de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria