Bastidores do embate tenso entre Trump e CEOs de IA sobre pausar avanços

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou neste domingo (13), durante o Irish Open em seu resort na Irlanda, os apelos feitos por CEOs de gigantes da tecnologia para uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial (IA). A principal justificativa para a recusa é a preocupação de que uma desaceleração nos Estados Unidos entregaria uma vantagem competitiva decisiva para a China, com Trump afirmando que "quem vencer na IA, vence tudo".

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O embate público teve início após a Anthropic revelar, no início da semana, um relatório detalhando que seu chatbot Claude estava sendo usado para tentativas de criar bioarmas, espionar a Ucrânia e aplicar golpes em aplicativos de namoro. A revelação acendeu um alerta no setor e motivou a urgência das manifestações.

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Quem pediu a desaceleração dos avanços?

Em uma manifestação conjunta rara entre rivais do Vale do Silício, o apelo por uma pausa foi liderado por Dario Amodei, CEO da Anthropic. No sábado (12), ele publicou um artigo intitulado "We Must Pace the Frontier", argumentando que o ritmo acelerado das inovações não está sendo acompanhado pelo desenvolvimento de protocolos de segurança adequados. Logo em seguida, ele recebeu o apoio público de Sam Altman, CEO da OpenAI, e Elon Musk, fundador da xAI.

A preocupação central dos executivos, cujas empresas estão na vanguarda da pesquisa em IA, é a necessidade de criar salvaguardas contra o uso indevido e consequências não intencionais antes que a tecnologia avance para um ponto de risco sistêmico.

Por que Trump é contra pausar a inteligência artificial?

O presidente Trump argumenta que uma pausa no desenvolvimento de IA nos Estados Unidos permitiria que a China avançasse sem restrições, consolidando sua posição na corrida tecnológica. Ele acredita que limitar a inovação interna prejudicaria a segurança nacional e a competitividade econômica do país a longo prazo. Essa visão foi ecoada por outras figuras políticas, como o Speaker Mike Johnson, que, embora também tenha se oposto à pausa, pediu mais reuniões para debater o tema.

Essa posição alinha-se com a estratégia do governo americano de encarar a inteligência artificial como um campo de batalha geopolítico. A liderança em IA é vista não apenas como um motor econômico, mas também como um componente essencial para a superioridade militar e de inteligência nas próximas décadas.

Qual é o papel da China na disputa pela IA?

A China é vista como o principal concorrente dos Estados Unidos na busca pela supremacia em inteligência artificial. O governo chinês tem investido bilhões de dólares em pesquisa, desenvolvimento e implementação de IA em diversas áreas, desde o reconhecimento facial em massa até aplicações militares avançadas.

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Essa postura agressiva de Pequim alimenta o argumento de que qualquer hesitação do lado americano seria uma oportunidade para o rival ampliar sua influência tecnológica. Por isso, a proposta de desacelerar o ritmo encontra forte resistência em setores do governo e da indústria que priorizam a manutenção da vantagem competitiva sobre a China.