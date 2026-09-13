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Restringir IA em excesso pode beneficiar China, diz presidente da Câmara dos EUA

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AF
AFP
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Repórter
13/09/2026 12:44

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O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, alertou neste domingo (13) que agir com muita pressa para conter o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) pode fazer com que os Estados Unidos percam a corrida tecnológica para a China. 

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As declarações de Johnson surgem em meio a um coro crescente de líderes e especialistas em IA que acreditam que o crescimento descontrolado dessa tecnologia pode causar danos irreparáveis à humanidade. 

"Se o Congresso se precipitar em uma sessão de emergência para tentar regulamentar a IA, perderemos a corrida para a China, e isso representa uma ameaça para todos os americanos", disse Johnson à CNN neste domingo. 

"Devemos gerenciar essa nova tecnologia da mesma forma que gerenciamos outras no passado e garantir que façamos tudo o que pudermos de maneira responsável para não sufocar a inovação americana", acrescentou.

O líder republicano propôs a realização de uma reunião no Congresso com os principais executivos do setor para determinar a melhor forma de regulamentar a IA, uma ideia que, segundo ele, já havia discutido com o presidente Donald Trump. 

Dario Amodei, CEO da Anthropic, pediu no sábado uma desaceleração no desenvolvimento da IA, em meio a crescentes preocupações com os riscos representados por sistemas "superinteligentes". 

Poucos dias antes, o pesquisador de IA Jacob Coxon, ex-funcionário da OpenAI e da Anthropic, havia anunciado sua decisão de deixar o setor, acusando ambas as empresas americanas de "brincar com a vida das pessoas" em sua corrida para desenvolver modelos de autoaperfeiçoamento. 

Sam Altman, CEO da OpenAI, e Elon Musk, proprietário da xAI, rapidamente ecoaram a opinião de Amodei.

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md/pnb/dg/mr/aa

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