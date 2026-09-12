Altman e Musk concordam com CEO da Anthropic sobre desacelerar desenvolvimento da IA

O CEO da OpenAI, Sam Altman, e o diretor da xAI, Elon Musk, afirmaram neste sábado (12) que concordam com o CEO da Anthropic, Dario Amodei, de que é necessário desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), após vários incidentes preocupantes.

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"Concordo com Dario", escreveu Altman no X, acrescentando que sua empresa seguirá o exemplo de Amodei ao aceitar avaliadores externos de segurança.

"Dario está certo", comentou Musk, por sua vez.

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