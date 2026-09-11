Just Dance: Decades of Hits reúne clássicos de Abba a Spice Girls
Novo game da Ubisoft traz viagem no tempo com 35 hits, modo aventura inédito e integra as músicas de jogos anteriores em um único lugar
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A Ubisoft anunciou o lançamento de “Just Dance: Decades of Hits”. O jogo chega em 13 de outubro de 2026 para Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com uma versão para Nintendo Switch 2 prevista para 10 de novembro de 2026.
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Segundo a Ubisoft, o título foi criado para reunir diferentes gerações na mesma pista de dança, com uma seleção de 35 músicas icônicas de seis décadas distintas. A lista de faixas resgata sucessos que marcaram época.
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Entre as músicas confirmadas estão:
“Mamma Mia”, do ABBA
“Uptown Girl”, de Billy Joel
“It's Tricky”, de Run-DMC
“No Scrubs”, do TLC
“Wannabe”, das Spice Girls
“Bye Bye Bye”, do *NSYNC
“Feel Good Inc.”, do Gorillaz
“Danza Kuduro”, de Don Omar feat. Lucenzo
“Manchild”, de Sabrina Carpenter
“NUEVAYoL”, de Bad Bunny
Conheça o novo Modo Aventura
Uma das novidades é o “Modo Aventura”, uma experiência imersiva com história. Nele, os jogadores acompanham Lyra, filha do Dr. Gigavolt, em uma viagem pelo tempo para resgatar seu pai. A jornada passa por seis mundos temáticos que representam as décadas.
Neste modo, é possível participar de atividades, desbloquear recompensas exclusivas e dançar ao som dos principais sucessos de cada período, desde o funk dos anos 1970 até o pop dos anos 2000.
O jogo permite que até seis pessoas dancem juntas localmente, usando um celular como controle por meio de um aplicativo gratuito. Além disso, o título conta com o “Modo Festa”, com regras que mudam a cada rodada, e o “Modo Treino”, para quem deseja acompanhar as calorias queimadas.
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Jogadores que possuem “Just Dance: Decades of Hits” e também as edições de “Just Dance 2023” a “2026” poderão acessar todas as suas músicas em um único lugar, no mesmo console, sem precisar trocar de jogo.