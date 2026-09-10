Nintendo Direct revela Metroid, Kirby e grandes jogos para o Switch 2

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Nintendo realizou nesta quarta-feira (9) uma nova edição do Nintendo Direct com anúncios para o Nintendo Switch 2 e o Nintendo Switch. A apresentação detalhou novos jogos das franquias "Metroid" e "Kirby", além de confirmar a chegada de títulos como "Monster Hunter Wilds" e "Final Fantasy VII Revelation".

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Um dos principais anúncios foi "Metroid Ravenous", um novo jogo 2D estrelado por Samus Aran. A aventura de combate e exploração será lançada exclusivamente para o Nintendo Switch 2 em 28 de janeiro de 2027.

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Outra novidade foi "Kirby and the World Beyond", uma aventura 3D que permitirá explorar um mundo expansivo. O título chega ao console em 2027, ano em que a série completa 35 anos. "Fire Emblem: Fortune's Weave" também foi apresentado, com lançamento marcado para 17 de setembro.

Grandes franquias

O Switch 2 receberá "Monster Hunter Wilds" em 4 de dezembro. O jogo incluirá o conteúdo das atualizações já lançadas e terá suporte para multiplayer local e online com cross-platform. Uma expansão, "Monster Hunter Wilds: Ascendance", está prevista para 2027.

A Square Enix confirmou "Final Fantasy VII Revelation", o terceiro e último capítulo do projeto de remake, para 8 de abril de 2027. Também foi anunciado "Persona 6", com história e personagens inéditos, além do remake "Persona 4 Revival", que chega em 20 de maio de 2027.

Clássicos de volta

A Capcom levará três títulos da série "Resident Evil" ao console em formato digital. "Resident Evil 2 Deluxe Edition", "Resident Evil 3" e "Resident Evil 4 Gold Edition" estarão disponíveis a partir de 16 de outubro.

"Tomb Raider: Legacy of Atlantis" será uma releitura da primeira aventura de Lara Croft. O jogo, que acompanha a busca pelo artefato Scion, chega ao Nintendo Switch 2 em 12 de fevereiro de 2027.

Mais jogos de peso

"The Witcher 3: Wild Hunt" ganhará uma versão remasterizada para o Switch 2 em 29 de setembro, com atualização gratuita para quem já possui a versão de Nintendo Switch. "Stellar Blade Complete Edition" chega em 5 de novembro, incluindo colaborações com "NieR:Automata" e "Goodess of Victory: Nikke".

"It Takes Two", vencedor do prêmio de Jogo do Ano de 2021, será lançado em 15 de outubro, também com upgrade gratuito para proprietários da versão anterior. Outros títulos confirmados incluem "007 First Light", "Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition" e "Kingdom Come: Deliverance II".

Atualizações e catálogo clássico

"Mario Kart World" recebe nesta quarta-feira uma atualização gratuita com dez pistas clássicas de "Super Mario Kart". Edições aprimoradas para o Switch 2 de "Pikmin 4", "Hyrule Warriors: Age of Calamity" e "Xenoblade Chronicles 3" também foram anunciadas.

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O catálogo de jogos de GameCube do Nintendo Switch Online foi expandido com "Star Fox Adventures", já disponível. O "Star Fox" original também receberá uma atualização gratuita com um novo modo de batalha em 29 de setembro.