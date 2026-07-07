Como identificar uma imagem criada por Inteligência Artificial? Veja 5 dicas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A imagem que você vê nas redes sociais é real? A dúvida se tornou cada vez mais comum com o avanço da inteligência artificial. A tecnologia, capaz de criar cenários e pessoas que não existem, já é pauta de debates na política e na Justiça. Saber identificar esses conteúdos se tornou essencial para não cair em desinformação.

Embora os geradores de imagens estejam cada vez mais sofisticados, alguns detalhes característicos ainda podem entregar quando uma foto não é verdadeira, ainda que com frequência cada vez menor. A análise cuidadosa de elementos específicos pode revelar inconsistências que o olho humano, treinado, consegue captar. Prestar atenção em pontos onde a tecnologia historicamente falha continua sendo um caminho eficaz.

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Como saber se uma imagem foi criada por IA?

Existem cinco pontos de atenção principais que ajudam a verificar a autenticidade de uma foto. Eles envolvem detalhes anatômicos, física da luz e a lógica dos objetos em um cenário. A seguir, veja o que observar para identificar uma imagem gerada artificialmente.

1. Analise as mãos e os dentes

A anatomia humana complexa ainda é um desafio para a inteligência artificial. Observe atentamente as mãos das pessoas na imagem. É comum encontrar dedos a mais ou a menos, com formatos estranhos, desproporcionais ou que se fundem uns aos outros. O mesmo vale para os dentes: sorrisos podem exibir dentes desalinhados de forma bizarra ou com uma perfeição excessivamente simétrica e irreal.

2. Observe os olhos e os reflexos

Os olhos são outro ponto crítico. Procure por pupilas com formatos diferentes, tamanhos desiguais ou olhares que parecem vazios e sem foco. Além disso, os reflexos nos olhos devem ser consistentes com o ambiente. Se duas pessoas estão no mesmo local, o reflexo da luz em seus olhos deveria ser semelhante, algo que a IA frequentemente não consegue reproduzir com precisão.

3. Procure por inconsistências no cenário

O fundo da imagem pode esconder muitas pistas. Objetos podem aparecer distorcidos, linhas retas de uma parede podem ficar tortas ou texturas podem se misturar de maneira ilógica. Busque por elementos que não fazem sentido, como uma sombra projetada na direção errada ou a fusão de um objeto com outro sem uma transição natural.

4. Verifique textos e sinais

Geradores de imagem têm grande dificuldade em criar textos legíveis. Se a foto contém placas, letreiros, rótulos de produtos ou páginas de livros, aproxime e tente ler o que está escrito. Geralmente, as letras aparecem como um amontoado de caracteres sem sentido ou palavras que não existem, um forte indício de criação artificial.

5. Fique atento a padrões estranhos e assimetria

Detalhes como cabelos, tecidos e pele podem revelar falhas. Fios de cabelo podem se comportar de forma antinatural, sem seguir um padrão de crescimento, ou tecidos de roupas podem ter estampas que se repetem de forma falha. A simetria também é uma pista: enquanto o rosto humano é naturalmente assimétrico, a IA pode criar rostos perfeitamente espelhados, o que causa estranheza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.