Como identificar uma imagem falsa criada por inteligência artificial?

As ferramentas de IA generativa evoluíram rapidamente, permitindo a criação de fotos ultrarrealistas em segundos. O que antes exigia conhecimento técnico em programas de edição, agora está ao alcance de qualquer pessoa com acesso à internet.

Essa facilidade amplia o risco de disseminação de fake news, golpes financeiros e campanhas de difamação. Além disso, a dificuldade em verificar a origem e a autenticidade das imagens aumenta o perigo dos compartilhamentos em massa e da rápida viralização de informações falsas.

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Saber identificar essas manipulações digitais tornou-se uma habilidade essencial para navegar no ambiente online com segurança. Pequenos detalhes e uma postura crítica podem ser suficientes para evitar a propagação de mentiras e proteger-se de fraudes. Felizmente, existem técnicas e ferramentas que ajudam nessa tarefa.

5 dicas para identificar uma imagem falsa

Atenção aos detalhes anatômicos: a inteligência artificial frequentemente comete erros em partes complexas do corpo humano. Observe com cuidado as mãos e os dedos, que podem aparecer com uma quantidade incorreta ou em posições estranhas. Dentes e orelhas também costumam apresentar deformidades sutis. Procure por inconsistências na iluminação: analise as sombras e os reflexos na imagem. Em uma foto falsa, é comum que a iluminação de uma pessoa ou objeto não corresponda à do ambiente. Sombras podem apontar para direções erradas ou simplesmente não existir. Examine o fundo da imagem: o cenário é um ótimo lugar para encontrar falhas. Preste atenção em linhas de objetos que deveriam ser retas, como batentes de portas e janelas, que podem aparecer tortas ou onduladas. Textos em placas ou letreiros também costumam ser indecifráveis ou apresentar letras distorcidas. Faça uma busca reversa de imagens: ferramentas gratuitas, como o Google Imagens e o TinEye, permitem que você envie uma foto para descobrir onde mais ela foi publicada na internet. Essa busca pode revelar a imagem original, desmentir o contexto apresentado ou mostrar se ela já foi identificada como falsa por agências de checagem, como Aos Fatos, Lupa e Comprova. Desconfie da fonte e do contexto: sempre questione a origem da imagem. Ela foi publicada por um veículo de imprensa confiável ou apareceu em um grupo de mensagens sem crédito? Fotos chocantes ou surpreendentes, acompanhadas de histórias vagas, são um forte indício de desinformação. Na dúvida, o melhor a fazer é não compartilhar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.