Como checar se um vídeo é falso ou está fora de contexto? Veja 5 dicas

Trechos de vídeos editados e retirados de contexto viralizam com frequência nas redes sociais, gerando muita desinformação. Esse tipo de manipulação é cada vez mais comum e serve para atacar adversários políticos, difamar pessoas ou espalhar pânico.

Mas como saber se um vídeo é falso ou apenas está sendo usado de forma enganosa? Existem passos simples que qualquer pessoa pode seguir para verificar a autenticidade de um conteúdo antes de compartilhá-lo. A seguir, apresentamos cinco dicas práticas para não cair em armadilhas digitais e ajudar a combater as fake news.

Passo a passo para verificar um vídeo

1. Procure a fonte original

Se um político aparece em um vídeo, a primeira atitude é buscar o discurso completo em canais oficiais, como o YouTube do Palácio do Planalto ou de agências de notícias. Versões editadas frequentemente cortam o início ou o fim de uma frase para alterar completamente seu sentido. Comparar o trecho viral com o material bruto é a forma mais eficaz de identificar a manipulação.

2. Use a busca reversa e ferramentas de análise

Utilize a busca reversa de imagem. Essa ferramenta é poderosa para descobrir a origem de um vídeo. Tire uma captura de tela (print) de um momento-chave do vídeo e jogue a imagem no Google Imagens ou em outros buscadores. Os resultados podem mostrar quando e onde aquele vídeo apareceu pela primeira vez na internet, revelando se ele é antigo e está sendo reutilizado em um novo contexto. Para uma análise mais profunda, ferramentas como o InVID-WeVerify e o Forensically oferecem recursos para detectar manipulações.

3. Fique atento aos detalhes técnicos

Preste atenção em cortes bruscos, mudanças repentinas no áudio ou na iluminação e em legendas com erros de português. Movimentos estranhos nos lábios das pessoas podem indicar uma dublagem falsa ou manipulação por IA. Essas falhas técnicas, mesmo que sutis, são fortes indícios de que o material foi alterado.

4. Analise o cenário e os elementos visuais

Roupas, placas de carro, letreiros de lojas ou até mesmo as condições do tempo podem entregar um vídeo fora de contexto. Se um vídeo supostamente gravado no inverno brasileiro mostra pessoas com roupas de verão e árvores com folhas secas, desconfie. Esses detalhes ajudam a verificar se o local e a data batem com a narrativa apresentada.

5. Consulte a imprensa e agências de checagem

Conteúdos falsos costumam usar uma linguagem alarmista para gerar reações imediatas, como raiva ou medo. Antes de acreditar, pesquise o assunto nos principais portais de notícias. Se um fato é realmente importante, ele certamente terá sido noticiado pela imprensa profissional. Além disso, consulte o trabalho de agências de checagem especializadas, como Aos Fatos, Lupa e Comprova, que investigam e desmentem desinformação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.