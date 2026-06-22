Evento na PUC Minas tem programação voltada à inteligência artificial

Em meio ao avanço acelerado da inteligência artificial e às transformações provocadas pela tecnologia em diferentes setores da sociedade, cresce também a necessidade de criar espaços acessíveis para troca de conhecimento, networking e discussão sobre aplicações reais da IA no mercado. O WebTech Days - AI Edition, nova edição do evento promovido pelo projeto de extensão WebTech Network da PUC Minas, tem essa proposta.

O encontro, que será realizado no dia 27, das 8h às 16h, no Prédio 1 da PUC Minas Lourdes — Edifício Dom Cabral, em Belo Horizonte, tem uma programação inteiramente dedicada à inteligência artificial, o evento reunirá profissionais, estudantes, empresas e especialistas em um dia de palestras, workshops, mesas redondas, networking e coffee break, promovendo discussões sobre os impactos da IA em diferentes áreas do mercado e da sociedade.



A proposta do WebTech Days - AI Edition é aproximar a inteligência artificial de públicos diversos, mostrando aplicações práticas da IA em setores como indústria, negócios, saúde, inovação e transformação digital. O evento conta com palestras e workshops voltados tanto para profissionais que já atuam com IA quanto para pessoas que estão iniciando seus estudos na área. Entre os temas abordados estarão governança de IA, agentes inteligentes, aplicações corporativas, deep fakes, engenharia de software na era da IA, soluções escaláveis, segurança digital e uso estratégico da tecnologia em grandes organizações.



Entre os convidados confirmados estão Rodrigo Pereira, CEO da A3Data; Gabriel Lages, cofundador do Data Hackers e diretor Sênior de Dados & IA na Hotmart; Bruno Santos, diretor de Tecnologia da Localiza; Lara Salvador, diretora de Inovação e Experiência do Paciente na Rede Mater Dei; Pedro Dantas, Head de Cybersecurity na dti digital; além de profissionais com atuação em engenharia de software, inovação, dados e inteligência artificial aplicada.



Esta é a terceira edição do WebTech Days, um evento sem fins lucrativos, organizado pelo projeto de extensão WebTech Network da PUC Minas, com foco na promoção do conhecimento, da inovação e da conexão entre universidade, mercado e comunidade. A expectativa da organização é receber entre 300 e 400 participantes ao longo do dia.

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SERVIÇO

Data: sábado, 27 de junho de 2026

Horário: 8h às 16h

Local: PUC Minas Lourdes – Prédio 1 – Edifício Dom Cabral

Endereço: R. Sergipe, 790 – Funcionários, Belo Horizonte – MG, 30130-171

Formato: Evento presencial

Site do Evento: https://days.apps.webtech.network/

