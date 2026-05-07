Workshop em BH entra na era dos agentes de Inteligência Artificial

O ano de 2026 está se consolidando como o período de ascensão dos agentes de Inteligência Artificial. Diferentemente dos modelos de linguagem convencionais, como ChatGPT ou Gemini, que se limitam a responder perguntas, os agentes são sistemas capazes de agir de forma independente.

Eles executam tarefas sem intervenção humana constante, como interpretar e-mails, realizar raspagem de dados em sites ou monitorar redes sociais por iniciativa própria. Enquanto as LLMs - termo usado para Large Language Models, ou seja, sistemas de IA que compreendem e geram linguagem humana através do processamento de grandes quantidades de dados, - focam na comunicação, os agentes focam na execução de fluxos de trabalho no mundo digital.



Nesse cenário de transição tecnológica, a capital mineira recebe a terceira edição do AI Experience. O workshop presencial será realizado no dia 12 de maio de 2026, no auditório do SMS group, na Savassi.

Referência global em engenharia e fornecimento de soluções tecnológicas para a indústria de metais, a SMS group tem ampliado sua atuação como promotora de iniciativas ligadas à inovação, automação e transformação digital, abrindo suas instalações para eventos que conectam tecnologia, negócios e conhecimento.



O treinamento será conduzido pelo professor Alysson Lisboa, especialista com ampla trajetória em negócios, marketing digital e doutorando em Inteligência Artificial e Transformação Digital pela UFMG.



Aplicações práticas



A autonomia é a característica central que distingue os agentes. Na prática, eles permitem que rotinas antes manuais e demoradas, como triagem de clientes, classificação de documentos e gestão de agendas, sejam realizadas de forma automatizada. No entanto, o sucesso dessas implementações depende de uma lógica estruturada: todo fluxo parte de um gatilho (trigger) que aciona uma ação para entregar um resultado.

Além disso, APIs e aprendizado da IA são fatores determinantes para a implantação dos agentes na empresa.

O workshop aborda os pilares fundamentais para o uso corporativo dessa tecnologia:



Eficiência e precisão: redução da margem de erro em tarefas repetitivas e liberação de capital humano para funções estratégicas.



Adaptabilidade: uso de aprendizado de máquina para que os sistemas ajustem seus comportamentos com base em dados históricos.



Intervenção humana: a importância de manter parâmetros de decisão sob controle para evitar prejuízos em sistemas mal estruturados.

Metodologia Hands-on e uso de ferramentas



O AI Experience é um evento estritamente prático. Com oito horas de duração, o workshop evita discussões puramente teóricas para focar na construção real de agentes. Os participantes aprenderão a utilizar ferramentas no-code e de automação como N8N e Make, além de dominar a Engenharia de Prompt através dos métodos Create e RTF.

Ainda durante o evento, os participantes terão acesso ao Prompt IA, ferramenta exclusiva desenvolvida pelo professor para geração eficiente de prompts.

Público-alvo



O evento é direcionado a empresários, líderes, gestores e profissionais de marketing e vendas que buscam resultados tangíveis e competitividade no mercado. A primeira edição do workshop registrou lotação máxima de inscritos, evidenciando a demanda por capacitação técnica aplicada aos negócios. O conteúdo foi desenvolvido para atender participantes dos níveis básico e intermediário, garantindo o alinhamento de conhecimentos logo no início das atividades.

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Informações sobre o workshop



Data: 12 de maio de 2026

Horário: 8h30 às 18h

Local: Auditório do SMS Group (Rua Andaluzita, 110, 7º andar, Savassi)

Inscrições: https://aiexperience.etcnegocios.com.br/

Diferenciais: entrega de certificado, coffee break para networking e fornecimento de material didático.

