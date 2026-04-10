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Inteligência artificial simplifica tarefas cotidianas

De organização de casa ao aprendizado de idiomas, ‘IA de Serviço’ entra na rotina para descomplicar tarefas do dia a dia.

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Repórter
10/04/2026 14:11

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Inteligência artificial simplifica tarefas cotidianas
Inteligência artificial simplifica tarefas cotidianas crédito: DINO

A inteligência artificial (IA) deixou de ser apenas uma promessa tecnológica para se consolidar como uma ferramenta prática no cotidiano. De organização da rotina a decisões pessoais, assistentes virtuais vêm sendo incorporadas de maneiras diferentes por cada geração — refletindo prioridades, hábitos e expectativas distintas em relação à tecnologia.

Nesse contexto, cresce o espaço das chamadas “IAs de serviço” — ferramentas que priorizam utilidade prática e respostas rápidas, com foco em resolver demandas do dia a dia de forma acessível.

É nessa proposta que se insere a Luzia, assistente virtual com linguagem conversacional, que busca aproximar a tecnologia das necessidades cotidianas dos usuários. A plataforma tem sido utilizada para diferentes tipos de tarefas, que vão desde organização pessoal até apoio em decisões práticas.

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Dados de Luzia mostram que, entre usuários mais habituados à tecnologia, como Millennials, o uso tende a ser mais funcional: organização de tarefas, planejamento do dia e ganho de produtividade estão entre as principais aplicações. Já entre a Geração Z, a interação com a IA costuma ir além da execução de tarefas, incluindo aprendizado, exploração de interesses e até apoio em processos de autoconhecimento.

Apesar das diferenças, há um ponto em comum: a busca por simplificar a rotina e reduzir a sobrecarga mental em um cenário cada vez mais acelerado.

Entre os usos mais comuns, estão:

1. Planejamento de refeições e organização da alimentação

Decidir o que comer no dia a dia ainda é um dos principais desafios da rotina doméstica. Nesse contexto, a inteligência artificial tem sido utilizada como apoio prático na organização da alimentação, sugerindo receitas a partir dos ingredientes disponíveis na geladeira e na despensa, e adaptando opções conforme preferências, restrições alimentares ou objetivos específicos.

Além das decisões pontuais, a tecnologia também auxilia no planejamento antecipado, com a criação de cardápios semanais e listas de compras mais estruturadas. O uso recorrente dessas ferramentas contribui para uma rotina mais organizada, reduz o desperdício de alimentos e simplifica uma tarefa que, muitas vezes, demanda tempo e esforço.

2. Organização da rotina de saúde

Além do acompanhamento indispensável com profissionais, a manutenção da saúde depende de consistência no dia a dia — e é nesse ponto que a inteligência artificial vem ganhando espaço. Assistentes virtuais são utilizadas para estruturar lembretes de medicamentos, consultas e hábitos saudáveis, além de ajudar na criação de rotinas personalizadas de cuidados.

Ao centralizar essas informações e organizar tarefas recorrentes, a tecnologia contribui para uma gestão mais ativa da saúde, facilitando a adesão a tratamentos e a construção de hábitos ao longo do tempo.

3. Viagens, compras e lazer

Da escolha de um destino à decisão sobre como aproveitar o tempo livre, momentos de lazer também envolvem planejamento — e a inteligência artificial tem sido cada vez mais utilizada como apoio nesse processo. A partir de preferências individuais, como estilo de viagem, interesses culturais ou hábitos de consumo, a tecnologia sugere roteiros, atividades e produtos alinhados ao perfil de cada usuário.

Esse tipo de uso amplia as possibilidades de descoberta e facilita a tomada de decisão, apresentando alternativas que muitas vezes não surgiriam em buscas tradicionais.

4. Aprendizado de idiomas

A inteligência artificial também vem sendo incorporada como apoio no aprendizado de novos idiomas, especialmente de forma mais prática e flexível. Em vez de depender exclusivamente de cursos estruturados, usuários recorrem à IA para treinar conversação, tirar dúvidas rápidas, revisar textos e adaptar conteúdos ao seu nível de conhecimento.

A possibilidade de simular diálogos, corrigir erros em tempo real e personalizar o ritmo de aprendizado torna o processo mais acessível e integrado à rotina, permitindo que o contato com o idioma aconteça de forma contínua ao longo do dia.

5. Organização de tarefas e redução da sobrecarga mental

Em rotinas cada vez mais aceleradas, a organização de tarefas se torna um desafio constante. Nesse cenário, a inteligência artificial atua como uma aliada na estruturação de listas, definição de prioridades e gestão de compromissos, ajudando a trazer mais clareza para o dia a dia.

Além da organização prática, a tecnologia também apoia o planejamento de metas pessoais e profissionais, auxiliando na definição de etapas, prazos e caminhos possíveis. Ao externalizar esse processo de organização, usuários conseguem reduzir a sobrecarga mental e manter maior consistência na execução de suas atividades.

Para Rafaela Goldlust, country manager da Luzia, o avanço da IA passa pela sua capacidade de simplificar a vida das pessoas. “A inteligência artificial ganha relevância quando deixa de ser complexa e passa a ser útil no dia a dia. O que vemos é um uso cada vez mais prático, em que as pessoas recorrem à tecnologia para resolver pequenas decisões e organizar a rotina de forma mais leve”, afirma.

Com a popularização dessas ferramentas, a tendência é que a inteligência artificial se torne cada vez mais integrada à rotina — não apenas como suporte técnico, mas como uma aliada na organização, no aprendizado e na gestão da vida cotidiana.

Sobre a Luzia
A Luzia é uma assistente de inteligência artificial (IA) desenvolvida para ser acessível, simples e integrada à rotina dos usuários. Com foco em utilidade prática, a ferramenta utiliza linguagem natural para ajudar em tarefas de organização, aprendizado e bem-estar.

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Smart: luzia@wearesmart.com.br



Website: https://www.luzia.com/br

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