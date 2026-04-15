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Reiniciar o celular é o segredo para um smartphone muito mais rápido

Essa dica de tecnologia libera memória e corrige erros do sistema: veja os benefícios e a frequência ideal para otimizar o desempenho do aparelho

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
15/04/2026 17:53

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Reiniciar o celular é o segredo para um smartphone muito mais rápido
O uso contínuo do smartphone pode afetar seu desempenho; um simples reiniciar pode otimizar as funcionalidades do aparelho. crédito: Jelena Stanojkovic de Getty Images

Seu celular parece lento, travando em tarefas simples ou com a bateria durando menos que o normal? Antes de pensar em trocá-lo ou levá-lo à assistência técnica, existe uma solução simples e eficaz que muitos esquecem: reiniciar o aparelho. Esse gesto, que leva menos de um minuto, pode fazer uma diferença enorme no desempenho do seu dispositivo.

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Por que reiniciar o celular funciona?

Ao longo do dia, você abre e fecha dezenas de aplicativos. Mesmo quando você os fecha, alguns processos e fragmentos de dados continuam rodando em segundo plano, consumindo a memória RAM do aparelho. A memória RAM é como a mesa de trabalho do seu celular: quanto mais coisas espalhadas sobre ela, mais difícil é encontrar espaço para novas tarefas, deixando tudo mais lento.

Quando você reinicia o smartphone, o sistema operacional é completamente encerrado e recarregado. Esse processo limpa a memória RAM, finalizando todos os aplicativos e processos presos que estavam consumindo recursos desnecessariamente. É como limpar completamente sua mesa de trabalho, deixando-a pronta para um novo dia de uso com máxima eficiência.

Quais são os principais benefícios?

Além da melhora imediata na velocidade, reiniciar o celular regularmente traz outras vantagens importantes para a saúde do dispositivo. Entre os principais benefícios, destacam-se:

  • Correção de pequenos erros: Muitos bugs e falhas de software, como aplicativos que não abrem ou travam, são resolvidos com uma simples reinicialização.

  • Otimização da bateria: Processos em segundo plano que consomem energia sem necessidade são encerrados, o que pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria.

  • Resolução de problemas de conexão: Se o seu Wi-Fi ou dados móveis pararam de funcionar, reiniciar o aparelho força uma nova conexão com as redes, resolvendo a maioria dos problemas de conectividade.

Com que frequência devo reiniciar o meu smartphone?

A frequência ideal para reiniciar o celular depende do seu perfil de uso. Para a maioria das pessoas, uma reinicialização por semana é suficiente para manter o sistema funcionando de forma fluida. No entanto, se você é um usuário intenso, que joga, usa muitos aplicativos pesados ou mantém várias tarefas abertas simultaneamente, o ideal é reiniciar o aparelho a cada dois ou três dias para garantir o melhor desempenho.

Muitos smartphones modernos, tanto Android quanto iOS, oferecem a opção de agendar reinicializações automáticas. Verifique as configurações do seu dispositivo para ativar essa funcionalidade e não precisar mais se lembrar de fazer isso manualmente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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