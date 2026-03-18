Testamos: dashcams 4K da 70mai enfrentam chuva forte e trânsito caótico

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

Quem circula por Belo Horizonte sabe que o trânsito da nossa capital não perdoa, especialmente quando o céu fecha. Entre os quase 85 mil acidentes registrados em 2024, uma média impressionante de uma ocorrência a cada seis minutos, segundo a Sejusp-MG, e a crescente insegurança com furtos de acessórios, decidi colocar a tecnologia à prova. Durante os últimos 30 dias, instalei no meu carro dois dos principais lançamentos da 70mai: os modelos 4K A810S e 4K A800SE.

Mais do que um simples teste de produto, as câmeras acabaram virando aliadas do meu trabalho na redação. Durante os dias de tempestades recentes que atingiram BH, as imagens capturadas pelas lentes foram compartilhadas com a equipe para registrar o impacto das chuvas em vias críticas como a Antônio Carlos e a Cristiano Machado. Onde a visibilidade era mínima e o risco de acidentes dobrava, o equipamento funcionou como uma testemunha ocular confiável dos fatos.

Prova real no asfalto

A primeira coisa que notei foi o chamado nível de evidência. Em dias de chuva pesada, é comum que a imagem perca definição, mas aqui os sensores Sony do modelo A810S fizeram a diferença. Mesmo com o para-brisa sob o açoite do limpador, as tecnologias patenteadas da marca garantiram registros claros de placas e da movimentação das vias, tanto de dia quanto à noite.

A A810S também me chamou atenção pela fluidez: captura vídeos em 30 fps (fotos por segundo), característica essencial para registrar detalhes em movimento sem borrões. Já a A800SE se mostrou uma escolha confiável por usar um supercapacitor em vez de bateria, o que traz mais segurança contra o superaquecimento em dias de sol forte antes das chuvas. Ela também conta com uma tecnologia de gravação de emergência que salva o contexto minutos antes e depois de uma colisão.

O que o manual não conta

Depois de um mês de uso contínuo, aprendi detalhes que o manual não conta. A lente frontal é impecável. Sua resolução 4K serviu perfeitamente para registrar trajetos inteiros em alta definição independentemente da quantidade de luz. Por outro lado, as câmeras traseiras, são mais simples e registram apenas o contexto. Outro ponto de atenção é a transferência de arquivos. O aplicativo é lento para baixar vídeos em alta resolução. Minha recomendação é retirar o cartão de memória e passar os arquivos por meio de um adaptador para o computador via USB. Dessa forma, imagens que pelo app levariam minutos para serem enviadas à redação, foram mandadas em segundos.

Vale o investimento?

No mercado nacional, esses modelos exigem um investimento maior. Encontrei a A810S com valores entre R$ 1.899 e R$ 2.549, enquanto a A800SE flutua entre R$ 1.103 e R$ 1.636. Sinceramente, considero esses valores altos para quem quer comprar por entretenimento, mas relevantes para quem precisa de mais segurança. A dica de ouro é que, se você tiver a oportunidade de comprar o produto importado, os preços podem cair mais de 50%.

Há outras opções de entrada no mercado que atendem muito bem quem tem o orçamento mais apertado. O modelo 70mai M300, por exemplo, é ultradiscreto e grava em 1296p (QHD Lite), sendo ideal para quem quer algo "invisível" no para-brisa. Já a 70mai A400 traz mais estilo, opções de cores e resolução 1440p (2K), perfeita para quem faz questão de uma tela física para conferir os vídeos na hora. Por fim, a 70mai A500S oferece o melhor equilíbrio: entrega resolução 1944p (2.7K) e já vem com GPS e sistema ADAS, sendo a escolha certa para quem busca tecnologia extra sem pagar o preço das topo de linha.

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Contudo quando se fala em segurança, não há dinheiro que não valha a pena. No trânsito imprevisível de Belo Horizonte, ter esses olhos extras no para-brisa já não é mais um luxo. É uma ferramenta de registro que se paga pela tranquilidade de ter uma prova incontestável em mãos.