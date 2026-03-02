Workshop ensina empresários e gestores a criar agentes de IA

Enquanto o mercado ainda discute os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho e emprego, muitos empresários e especialistas já estão trilhando um caminho para entender como a inteligência artificial (IA) pode contribuir para aumentar a produtividade e gerar mais resultados para as empresas. O setor produtivo está em busca de respostas práticas para perguntas como essas. Afinal, usar essa tecnologia para ganhar tempo e reduzir custos é o sonho de qualquer empresário, não é mesmo?

O AI EXPERIENCE 2026 - Workshop Imersivo de Inteligência Artificial, que será realizado no dia 27 de março, das 8h30 às 18h, será uma oportunidade para abordar essas questões. Na condução do evento, o professor Alysson Lisboa, especialista em IA aplicada à gestão de projetos (Ibmec) e IA aplicada à gestão de negócios (IEC PUC Minas).

Realizado de forma presencial no novo espaço que abriga o RAJA Hub, no Bairro Nova Suíça, o workshop propõe uma imersão de oito horas no conceito de "mão na massa". Segundo o idealizador, “o objetivo é capacitar empresários, líderes e profissionais de comunicação e marketing para que possam conhecer as potencialidades da IA generativa para além do uso do ChatGPT, Gemini e outros”, completa o professor, que está em processo de doutoramento em inteligência artificial pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica (PPGIT), da UFMG.

O especialista acrescenta que, diferentemente de um chat comum (como o ChatGPT), onde você pergunta e ele responde, um "agente" é configurado para realizar uma sequência de ações: ler um dado, tomar uma decisão e executar uma tarefa (como enviar um e-mail ou atualizar um CRM) de forma automática.

Adaptação e sobrevivência

Em 2022, 35% das empresas já usavam IA, segundo o IBM Global AI Adoption Index. Pesquisas da McKinsey mostram que apenas 20% das empresas possuem políticas de risco para lidar com questões relacionadas ao uso da GenAI. Além disso, essas políticas geralmente cobrem apenas o uso de informações proprietárias das empresas.

Uma pesquisa da PwC, feita com mais de 4,4 mil CEOs, revela que quase 40% deles não acreditam que suas organizações continuarão viáveis economicamente na próxima década se seguirem no mesmo caminho. O risco do uso indiscriminado das IAs generativas pode provocar grandes problemas às organizações como vazamento de dados até a exposição de informações sensíveis.

Sistemas autônomos ganham aderência global

Um dos grandes diferenciais do AI EXPERIENCE 2026 - Workshop Imersivo de Inteligência Artificial é o uso de ferramentas No Code (sem código). Isso significa que o participante não precisa entender de programação para criar automações robustas. Utilizando plataformas como N8N, Make e Google Cloud, os alunos aprenderão a integrar modelos de ponta, como Gemini (Google), Claude (Anthropic), DeepSeek e OpenAI, aos seus processos de negócios.

Para o professor Alysson, o workshop não vem para convencer os empresários sobre a necessidade das mudanças, mas sim como elas devem ser feitas. "Não se trata de um curso teórico. Vamos utilizar o espaço como um ambiente de solução para problemas reais. Soluções que vão desde a automatização da triagem de e-mails até a criação de chatbots para agendamentos e raspagem de dados em planilhas.” O que estava restrito ao departamento de TI agora pode ser também explorado pelas pessoas de forma abrangente.

Discussões e pensamento crítico

Durante o workshop, os participantes terão também acesso ao Canvas IA para ajudar na construção estruturada de comandos para as IAs generativas. Essa é uma ferramenta exclusiva desenvolvida pelo professor para ajudar gestores a identificarem gargalos operacionais, refletirem sobre a qualidade dos dados e pensarem as soluções de IA de forma estruturada.

Público-alvo

O treinamento é voltado para quem ocupa cargos de decisão ou deseja otimizar a operação: empresários, gestores, analistas de negócios e profissionais de marketing e comunicação. O nível é do básico ao intermediário, garantindo que mesmo quem nunca utilizou ferramentas de automação consiga acompanhar e implementar as soluções.



Serviço

Evento: Workshop IA Experience – A Era dos Agentes de IA

Data: 27 de março de 2026



Horário: 08:30 às 18:00



Local: Raja Hub (Belo Horizonte - MG)



Inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/ai-experience-2026-workshop-imersivo-de-inteligencia-artificial/3288125

Mais informações sobre o evento: https://aiexperience.etcnegocios.com.br/