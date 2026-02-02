Por que gostamos de coisas 'feias'? A ciência por trás do 'ugly cute'
O sucesso do cavalo de pelúcia com defeito não é um caso isolado; entenda a psicologia por trás da nossa atração por objetos e animais imperfeitos
Em janeiro de 2026, às vésperas do Ano Novo Chinês (o Ano do Cavalo), um cavalo de pelúcia com uma expressão triste, resultado de um erro de fabricação na China, tornou-se um inesperado fenômeno de vendas. Conhecido nas redes sociais chinesas como "cavalo chorão", o brinquedo melancólico conquistou o público, fazendo as vendas saltarem de 400 para 15 mil unidades por dia e esgotando estoques rapidamente.
O sucesso do item não é um caso isolado. Ele se encaixa em uma tendência conhecida como "ugly cute" ou "feio-fofo", que explica nossa atração por objetos, animais e até personagens que fogem dos padrões convencionais de beleza.
Um dos exemplos é o boneco Labubu, sucesso de vendas no ano passado. A explicação para esse fascínio está em mecanismos psicológicos profundos que moldam nossas preferências.
A ciência por trás do 'feio-fofo'
Estudos da psicologia sugerem que nossa mente responde a certos estímulos que indicam vulnerabilidade. Características como olhos grandes e cabeça desproporcional, que remetem a filhotes, ativam em nós um instinto de cuidado. Esse conceito, conhecido como "baby schema" (ou Kindchenschema), ajuda a explicar por que o cavalo de pelúcia "triste" aciona um gatilho emocional, despertando uma vontade de acolher e proteger.
Essa atração pelo imperfeito vai além dos brinquedos. É o mesmo princípio que nos faz achar graça em raças de cães como pugs e buldogues, conhecidos por seus rostos amassados e aparência desengonçada. A imperfeição pode gerar uma conexão emocional mais forte do que a beleza padronizada, pois torna o objeto ou animal único e aparentemente mais autêntico.
Existem alguns fatores-chave que explicam essa preferência:
Instinto de cuidado: A aparência frágil ou triste desperta um desejo natural de proteger, semelhante ao que sentimos por bebês ou filhotes.
Quebra de padrão: Em um mundo saturado de imagens de perfeição, algo que foge à regra chama mais atenção e se torna mais memorável.
Unicidade: Um defeito de fabricação transforma um produto de massa em um item exclusivo, quase como uma peça de colecionador.
O fenômeno também revela uma mudança no comportamento do consumidor. A história por trás do produto, sua singularidade e a emoção que ele provoca estão se tornando mais valiosas do que a perfeição técnica. A busca por autenticidade faz com que uma falha se transforme em um diferencial poderoso, capaz de criar uma conexão genuína com o público.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.