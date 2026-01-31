Erro de fabricação transforma cavalo de pelúcia em objeto de desejo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um brinquedo com um defeito de fabricação virou fenômeno na China, nas vésperas do ano novo chinês, comemorado em 17 de fevereiro. Em Yiwu, cidade conhecida como a capital mundial das pequenas mercadorias, uma fábrica colocou no mercado cavalos de pelúcia vermelhos com um detalhe errado — o focinho foi costurado ao contrário.

Com isso, em vez de um sorriso, o cavalo exibe uma feição de tristeza. Ao notar o problema, o fabricante pediu desculpas e ofereceu substituição. Mas os chineses já tinham decidido que não havia nada de errado.

O brinquedo, antes discreto nas vendas, ganhou nova vida. De cerca de 400 unidades por dia, saltou para números próximos de 15 mil. O que parecia falha técnica passou a ser lido como expressão emocional. O cavalo de cara fechada dizia, sem palavras, aquilo que muitos sentiam: vontade de seguir adiante, mesmo sem euforia.

Nas redes sociais, o boneco ganhou apelido de “cavalo chorão”. Com olhos grandes e parados e a boca voltada para baixo, o personagem parece pensativo — como alguém encarando o futuro com seriedade. A versão sorridente, ironicamente, perdeu espaço. O desejo coletivo era pelo cavalo imperfeito.

Visualmente, o cavalo chorão também dialoga com outros ícones da cultura pop. Sua cor e presença remetem ao célebre logotipo da RSO Records, a gravadora que marcou os anos 1970 com trilhas como “Grease” e “Os Embalos de Sábado à Noite”. A famosa vaca vermelha da RSO, por sua vez, foi inspirada no Akabeko, figura tradicional japonesa associada à sorte e à proteção. Em comum, todos esses símbolos compartilham a força de imagens simples que atravessam contextos e ganham novos sentidos.

No calendário lunar, 2026 marca o Ano do Cavalo, signo ligado à ação, à velocidade e à resistência. É um período associado a mudanças rápidas, iniciativa e perseverança.

