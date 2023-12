Com a chegada da passagem de ano, muitas pessoas se questionam porquê o ano-novo chinês é celebrado em uma data distinta de boa parte do mundo. Chamado de ano-novo lunar, a virada geralmente ocorre entre o final de janeiro e o de fevereiro, também sendo comemorada em outros territórios asiáticos, como Coreia do Sul e Japão.

Diferente de países como o Brasil, que seguem o calendário gregoriano, com base na rotação da Terra ao redor do sol, a China segue um calendário lunar, baseado nos 12 ciclos da lua. No calendário chinês, o ano tem em torno de 354 dias de duração e, a cada três anos, é adicionado um 13º mês para diminuir a defasagem com o ano trópico de 365 dias.

Por seguir os ciclos da lua, a comemoração da virada de ano chinesa não tem um dia anual fixo, como é o caso do 1° de janeiro na cultura ocidental. Vale ressaltar que o país também usa o calendário gregoriano para fins civis, mas mantém o lunar para tradições e festividades locais, como o feriado do ano-novo.

A cor vermelha se destaca nas decorações para o ano novo chinês Noel CELIS / AFP

O ano-novo é um dos eventos mais importantes da China. As festividades envolvem reuniões e banquetes familiares com comidas típicas, espetáculos e desfiles de rua, danças do dragão e do leão e queimas de fogos de artifício. A cor vermelha é destaque nas decorações e a troca de presentes é valorizada.

O feriado de ano-novo tem duração de sete dias, de forma que a maioria dos comércios fecham por uma semana. Contudo, as celebrações se estendem até o 15° dia do primeiro mês do calendário lunar, quando acontece o tradicional Festival das Lanternas, que marca a primeira lua cheia do ano.

Além disso, cada ano do calendário representa um dos doze animais do horóscopo chinês, que formam um ciclo de 12 anos. O primeiro ano é o do rato, seguido pelo boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e, por fim, javali. Por exemplo, o ano de 2024 é atribuído ao dragão, o de 2025 à serpente e assim por diante.