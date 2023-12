As cores branca e dourada são essenciais na decoração de ano novo

Com a aproximação da virada de ano, a preparação das festividades se intensifica. Muitas pessoas saem ou viajam para comemorar, mas há aquelas que não podem ou preferem ficar em casa na data. Pensando nisso, o Estado de Minas reuniu algumas ideias de festas para celebrar a passagem do ano no conforto de casa.

Réveillon tropical



Diferente dos filmes norte-americanos, onde as festas de final de ano se passam em meio a neve, o réveillon no Brasil é comemorado no verão. Muitas pessoas gostam de celebrar reunindo amigos e família no quintal ou varanda de casa e fazer um belo churrasco. Mas, para inovar, o clima tropical pode ser o tema central da festa.

No jardim de casa ou em alguma área ao ar livre, uma decoração composta por folhas e flores combinam perfeitamente. Objetos em cores quentes, como amarelo, laranja, rosa e vermelho podem ajudar na composição da decoração das mesas, além de velas e frutas - que podem ser consumidas na ceia.

O réveillon tropical pode ser uma ótima ideia para comemorar no Brasil Reprodução

Golden party



Entra ano, sai ano, e a golden party (Festa dourada, em português) nunca sai de moda. Tema de festa de aniversários, bodas de casamento e formatura, a festa dourada tem tudo a ver com a virada de ano. Isso porque, a cor dourada é associada à riqueza e pode transmitir boas energias. Em algumas culturas, a cor também é relacionada ao sucesso.

Balões, luminárias e outros itens de decoração na tonalidade compõem a decoração de quem optar pela golden party no réveillon. Branco e prata também fazem lindas combinações com o dourado e podem ser utilizadas em abundância na virada.

A cor dourada atrai riqueza para o ano que virá Pinterest

Réveillon praiano



Ainda no clima tropical, o réveillon praiano pode ser uma opção para quem gostaria de comemorar a data no litoral, mas não vai conseguir. Também pode ser realizada em espaços ao ar livre e é ideal para quem ama praia. Há quem acredite que passar a virada na praia atrai coisas novas e limpa energias ruins do ano que se despede.

Conchas, recipientes com areia, velas e coqueiros podem ser incluídos na decoração. Toalhas de mesa estendidas no chão podem simular cangas na areia da praia e almofadas e flores espalhadas pelo ambiente podem dar cara a um verdadeiro luau dentro da sua própria casa. Os tons quentes e cores diversas também tem tudo a ver com o tema.

Um réveillon praiano é uma ótima opção para atrair boas energias no próximo ano Freepik

Decorações que não podem faltar





As cores prata, dourado e branco são as tradicionais para vestir e decorar os ambientes, mas cores vibrantes e metálicas podem ser utilizadas para diferenciar também. Independente da temática da festa, luzes, velas e luminárias sempre combinam fazem sucesso no réveillon.

A mesa da festa pode ser decorada com louças finas e taças, além de arranjos de flores. Frutas da época também podem ser utilizadas como decoração para dar uma charme a mais.

* Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria