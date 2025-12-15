7 aplicativos que te ajudam a montar um prato saudável todo dia

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Manter uma alimentação equilibrada pode parecer um desafio na correria do dia a dia. A boa notícia é que a tecnologia se tornou uma poderosa aliada, com aplicativos que ajudam desde a contagem de calorias até o planejamento de refeições completas. Essas ferramentas transformam seu celular em um assistente nutricional pessoal.

Com eles, é possível registrar o que você come, monitorar nutrientes e até receber sugestões de pratos saudáveis. Confira abaixo sete opções que podem facilitar sua jornada por uma rotina alimentar mais consciente e organizada.

MyFitnessPal

É um dos aplicativos mais conhecidos para contagem de calorias e macronutrientes. Seu grande diferencial é um banco de dados com mais de 20 milhões de alimentos, incluindo produtos industrializados brasileiros, que podem ser adicionados rapidamente com o leitor de código de barras (disponível na versão premium). A ferramenta também monitora o consumo de água e a prática de exercícios físicos. Está disponível para iOS e Android.

Tecnonutri

Totalmente em português, o Tecnonutri se destaca por funcionalidades como o diário alimentar e o acompanhamento de metas de peso. O aplicativo oferece programas de reeducação alimentar e permite a interação com outros usuários em uma comunidade ativa, o que pode ser um estímulo extra para manter o foco nos objetivos. Está disponível para iOS e Android.

Yazio

Com uma interface intuitiva e visualmente agradável, o Yazio facilita o controle de calorias e a análise de nutrientes. Ele oferece planos de alimentação personalizados para diferentes objetivos, como perda de peso ou ganho de massa muscular. Um dos seus recursos interessantes é o acompanhamento do jejum intermitente. Está disponível para iOS e Android.

FatSecret

O FatSecret é uma opção gratuita e completa para quem busca um diário alimentar detalhado. Além de registrar refeições, ele conta com uma vasta coleção de receitas saudáveis. A comunidade de usuários também é um ponto forte, promovendo troca de experiências. Está disponível para iOS e Android.

Lifesum

Este aplicativo vai além do simples contador de calorias. O Lifesum oferece dietas específicas, como a cetogênica e a paleolítica, e avalia a qualidade dos alimentos consumidos com um sistema de notas. A ferramenta também ajuda a criar hábitos saudáveis, como beber mais água e comer mais frutas e vegetais. Está disponível para iOS e Android.

MyMacros+

Para quem precisa de um controle mais rigoroso dos macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras), o MyMacros+ é a escolha ideal. O aplicativo tem uma abordagem direta e funcional, permitindo que você defina metas precisas e acompanhe seu consumo diário de forma simples, sem recursos extras que possam desviar o foco. Está disponível para iOS e Android.

Kitchen Stories

Se sua dificuldade é encontrar inspiração para cozinhar pratos saudáveis, o Kitchen Stories pode ajudar. O aplicativo funciona como um livro de receitas digital, com vídeos de passo a passo e listas de compras organizadas. Você pode filtrar as buscas por tipo de dieta, tempo de preparo ou ingredientes específicos. Está disponível para iOS e Android.

