Tecnologia promete reduzir ‘bagunça digital’ no trabalho híbrido

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A Read AI anunciou o Operator, um sistema que, segundo a empresa, promete unificar conversas dispersas entre e-mails, chats, reuniões online e encontros presenciais. O lançamento chega em um cenário, segundo pesquisa, de sobrecarga digital, em que trabalhadores alternam múltiplas plataformas ao longo do dia.

Uma pesquisa da empresa, realizada com profissionais brasileiros em outubro de 2025, aponta que 84% alternam entre e-mail e chat simultaneamente e 70% gerenciam várias plataformas de tarefas diariamente. Também segundo o levantamento, 75% transitam entre aplicativos para se comunicar com equipes diferentes e 74% precisam acessar planilhas e CRMs fora dos canais de conversa.

O Operator, segundo a Read AI, foi desenvolvido para funcionar em desktops, celulares e ambientes presenciais. O sistema passa a contar com aplicativo para Windows, MacOS e Android, além de versões web e iOS. A empresa afirma que a proposta é capturar conversas, transcrevê-las e organizá-las em resumos automáticos.

Em entrevista ao Estado de Minas, o CEO e cofundador da empresa, David Shim, afirmou que o sistema não grava interações sem autorização. “Privacidade e transparência são princípios inegociáveis para a Read AI. Para reuniões digitais, a Read AI fornece exclusivamente uma linguagem de consentimento recomendada que solicita permissão de todos os participantes”, disse.

Segundo o executivo, o usuário pode cancelar a gravação a qualquer momento. “Os participantes ou organizadores da reunião têm controle. Qualquer pessoa pode interromper uma gravação a qualquer momento usando comandos como ‘read stop’ ou ‘opt out’”, afirmou.

Ainda segundo Shim, a tecnologia promete transformar falas em análises organizadas. “O operador captura conversas de forma nativa em qualquer plataforma e usa modelos de IA proprietários para transcrever automaticamente a fala e converter diálogos em resumos priorizados e próximas etapas acionáveis”, declarou.

O CEO também afirmou que o Operator não foi pensado como mais uma ferramenta isolada. “Em vez de criar mais um aplicativo separado, o Operator unifica as conversas em todos os ambientes e se integra perfeitamente às ferramentas que as empresas já utilizam”, disse. Segundo ele, o sistema se conecta a Gmail, Outlook, Slack, Teams, Notion, JIRA, Confluence, Asana, além de plataformas de vídeo e VOIP.