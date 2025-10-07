Instagram completa 15 anos com 3 bilhões de usuários mensais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Instagram comemora 15 anos nesta semana e celebra a marca de 3 bilhões de usuários mensais em todo o mundo. Criado em 2010 como um aplicativo de compartilhamento de fotos quadradas, o Instagram hoje se tornou uma das redes sociais mais importantes do mundo.

Usuários relatam que usam a plataforma não apenas para publicar fotos, mas para se divertir, se informar, se inspirar e se conectar. Segundo dados da empresa, os reels já representam cerca de 50% do tempo gasto no app, gerando mais de 4,5 bilhões de compartilhamentos diários.

“Nosso compromisso é continuar evoluindo a plataforma e melhorando a experiência das pessoas que entram no Instagram diariamente. Seguiremos estimulando a criatividade e a conexão, que sempre foram o coração do Instagram”, afirmou a equipe da Meta em comunicado.

O Instagram surgiu como um app de compartilhamento de fotos com filtros retrô inspirados nas Polaroid. Em 2012, a Meta (então Facebook) comprou a plataforma, iniciando uma nova nova fase de crescimento e integração no ecossistema da empresa.

Em toda a trajetória, a plataforma se adaptou ao ritmo das tendências digitais. A introdução das mensagens diretas (as DMs) foi uma resposta à popularidade do WhatsApp. Enquanto os Stories respondeu à popularidade do Snapchat, já Reels refletiram a influência do formato do TikTok.

Linha do tempo do Instagram

2010 – 2013

Lançamento do Instagram

Aquisição pelo Facebook

Lançamento das mensagens diretas (DMs)

2014 – 2016

Plataforma alcança 300 milhões de usuários mensais

Fim da exclusividade das fotos quadradas

Chegada dos Stories

2017 – 2019

Lançamento dos posts em carrossel

Comunidade ultrapassa 1 bilhão de usuários

Introdução do Close Friends (Melhores Amigos)

2020 – 2022

Lançamento dos Reels

Plataforma atinge 2 bilhões de usuários

Curtidas nos Stories são adicionadas

2023 – 2024

Lançamento do Threads

Chegada da Meta AI ao Instagram

Criação das Contas de Adolescentes

2025