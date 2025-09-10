Google Cloud Summit: CEO Thomas Kurian visita o Brasil pela primeira vez

Pela primeira vez no Brasil, o CEO global do Google Cloud, Thomas Kurian, destacou a potência do ecossistema de tecnologia do país e ressaltou as possibilidades que o mercado nacional oferece. Ele foi a grande estrela do Google Cloud Summit 2025, realizado no Transamerica Expo Center em São Paulo, nesta quarta-feira (10/9). O evento também celebra os 20 anos de presença do Google no país.

A chegada de Thomas Kurian abriu o evento pela manhã, às 9h30, sinalizando a importância estratégica do Brasil para o Google Cloud.

“O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e um ecossistema de desenvolvedores”, afirmou Thomas Kurian. “Por meio de nossas ofertas de tecnologia altamente diferenciadas, parcerias locais sólidas e programas de qualificação, estamos capacitando todas as organizações no Brasil, tanto empresas quanto instituições do setor público, a aproveitar a oportunidade da IA", disse.

Mercado tecnológico recebe aportes da multinacional ao longo dos anos

Este ano também é emblemático, pois em 2025, o Google completa 20 anos de atuação no Brasil. Duas décadas de investimentos significativos em infraestrutura técnica na região, que incluem a entrada em operação da cloud region de São Paulo em 2017, a de Santiago (Chile) em 2021 e a terceira cloud region do Google na América Latina, em Querétaro (México), a ser inaugurada este ano.

Outros aportes notáveis envolvem conectividade, com destaque para os cabos submarinos Júnior, Tannat, Monet, Curie e Firmina, além do mais recente Humboldt, que será a primeira rota a conectar a América Latina pelo Oceano Pacífico. Esse histórico robusto, somado à inauguração do Cloud Space em São Paulo em agosto, a primeira unidade do tipo na América Latina e a oitava no mundo, reforça a visão de longo prazo da companhia para a região.

Novas capacidades de IA e parcerias estratégicas

Durante o evento, o Google Cloud anunciou a chegada dos TPUs v6 Trillium à região de nuvem de São Paulo, permitindo que organizações brasileiras rodem aplicações como o Gemini com menor latência e maior eficiência energética . Também foi confirmada a possibilidade de executar o Gemini 2.5 no Vertex AI no país, além da expansão do Google Distributed Cloud.

O portfólio de soluções foi ampliado com o Gemini for Government, voltado para acelerar a transformação digital do setor público, e o Gemini for Education, que dará suporte a universidades e estudantes em todo o Brasil.

“As possibilidades geradas por tecnologias como computação em nuvem e IA são inegáveis, tornando essencial que o Brasil esteja na vanguarda da inovação”, destacou Alexandre Gonçalves de Amorim, presidente do Serpro, ao celebrar a adoção do Gemini no Google Distributed Cloud .

Além disso, foi anunciado o Capacita+ IA na prática com Google Cloud, marcado para 6 de dezembro, que buscará entrar para o Guinness World Records como a maior aula híbrida de IA já realizada, com a meta de treinar 200 mil pessoas em um único dia .

Expansão regional e histórias de clientes

O Google também revelou que o Cloud Summit será expandido para cinco novas cidades brasileiras em novembro: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. O objetivo é reforçar a proximidade com empresas e instituições locais .

No palco, foram apresentadas histórias de clientes que já utilizam os recursos de IA, como a Receita Federal, que está automatizando a inspeção de bagagens no Aeroporto de Guarulhos, a Casas Bahia, que reduziu em até 50% o tempo de espera com sua assistente virtual, e o Grupo Boticário, que usa IA para otimizar a escolha de pontos de venda em todo o território nacional .