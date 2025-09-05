Assine
overlay
Início Tecnologia
CAPACITAÇÃO

Codifica+ amplia formação de professores em tecnologia pelo país

Com 97% de aprovação, o programa quer ampliar a formação de professores em tecnologia e pensamento computacional para todo o país

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
05/09/2025 12:52 - atualizado em 05/09/2025 13:14

compartilhe

Siga no
x
Codifica+ quer expandir formação de professores em pensamento computacional para todo o Brasil
Codifica quer expandir formação de professores em pensamento computacional para todo o Brasil crédito: British Concil/Divulgação

O Codifica+, iniciativa gratuita do British Council, organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais nas áreas de língua inglesa, quer levar a formação de professores em pensamento computacional a todo o Brasil. O programa, que já capacitou 55 docentes em Goiás e alcançou mais de 30 cidades, registrou aprovação de 97,87% entre os participantes. A experiência positiva na primeira edição motiva a busca por novos parceiros para expandir o projeto. 

Leia Mais

 

Criado para apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular, o curso tem dois módulos de 40 horas cada e integra práticas digitais e atividades “desplugadas”, acessíveis a escolas com infraestrutura limitada. Além de conteúdos técnicos, a formação incorpora conceitos de diversidade, equidade e inclusão, com foco em práticas pedagógicas que ampliem o acesso ao conhecimento. 

A edição em Goiás incluiu a competição Learning Sectors, apoiada pela Fórmula 1. Mais de 150 equipes criaram protótipos para resolver problemas reais de acessibilidade e sustentabilidade. Os finalistas conheceram os bastidores do Grande Prêmio de São Paulo, em 2025. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Uma nova turma será lançada em 8 de setembro, com inscrições abertas desde 25 de agosto até 12 de setembro. O British Council está em diálogo com redes de ensino, empresas e organizações sociais para ampliar o alcance do Codifica+ e consolidar a educação em STEM como prioridade nacional.

Tópicos relacionados:

educacao professor programa tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay