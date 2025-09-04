Raja lança programa para conectar empresas e setor público à inovação

Em um cenário corporativo e de administração pública que exige constante adaptação à digitalização e ao avanço de tecnologias, como a inteligência artificial, a conexão com o ecossistema de inovação tornou-se crucial. Pensando nisso, o Raja, hub de empreendedorismo, tecnologia e inovação de Minas Gerais, apresenta o Vortex, um programa desenhado para inserir empresas e governos nesse ambiente dinâmico, permitindo que absorvam valor e construam as próprias jornadas de inovação.

O Vortex surge como uma resposta à necessidade de reinvenção das organizações tradicionais. Enquanto o investimento em startups ganhou destaque com o surgimento dos "unicórnios", ele também impulsionou um movimento de especulação. Em contrapartida, a necessidade de inovação contínua para empresas e administração pública abre espaço para conexões estratégicas com startups, que são naturalmente ágeis, digitais e eficientes.

"O Vortex é a ferramenta ideal para que empresas e administrações públicas ingressem no ecossistema de inovação com orientação e suporte. Nosso foco é a construção de jornadas autorais, alinhadas às estratégias de cada cliente, gerando valor interno e resultados consistentes", afirma João Paulo Zica Fialho, fundador e CEO do RAJA. Para o setor público, os programas do Vortex se mostram ainda mais relevantes, pois fomentam a criação de novos empregos, atraem investimentos e contribuem para o desenvolvimento econômico e social das regiões.



Como funciona



Três estágios para a inovação estruturada

O Vortex é estruturado em três estágios, projetados para atender diferentes níveis de maturidade e objetivos:

Estágio 1: Pré-aceleração

Objetivo: Desenvolver ecossistemas autorais para cada organização, atraindo empreendedores, projetos e startups alinhados aos seus setores e estratégias. Isso se dá por meio de programas de pré-aceleração focados em startups em estágio inicial, conectando acadêmicos, pesquisadores, criativos e profissionais com os desafios existentes.

Dinâmica: Empreendedores selecionados passam por uma jornada de educação empreendedora de 12 semanas, com sete módulos de conteúdo. Ao final, os projetos são validados e prontos para entrar no mercado, gerando novas empresas digitais, tecnológicas e inovadoras com total alinhamento estratégico e interesse do contratante. Esse ambiente também propicia a construção de canais de vendas, retenção de talentos e desenvolvimento de uma cultura intraempreendedora.

Retorno Imediato: Consultoria e ativação do ecossistema com baixo investimento inicial.

Estágio 2: Aceleração

Objetivo: Consolidar as startups que se destacam no primeiro estágio e que já possuem bases de clientes, além de diversificar o portfólio de investimentos da organização contratante.

Dinâmica: As startups qualificadas recebem aportes financeiros para o crescimento de suas operações, e as empresas ganham participação nos negócios. O Raja oferece assessoria de investimento e capacita os empreendedores com encontros e mentorias com especialistas ao longo de oito meses, auxiliando nos desafios de crescimento.

Retorno Imediato: Consultoria, além de potencial retorno financeiro de longo prazo através do investimento e da diversificação do portfólio.

Estágio 3: Gestão de Portfólio

Objetivo: Apoiar as startups investidas e realizar a gestão do portfólio, buscando otimizar o tempo de retorno dos investimentos.

Dinâmica: Serviço de gestão do portfólio de startups por um período de cinco anos, incluindo a emissão de relatórios e a facilitação de novas conexões para as startups.

Retorno Imediato: Serviço especializado que visa maximizar o valor dos investimentos realizados e minimizar os riscos.

Ao longo de toda a jornada, os participantes das organizações contratantes se envolvem nos processos, absorvendo conhecimentos e desenvolvendo uma cultura interna de inovação. Ao final de cada estágio, a contratante recebe um playbook da metodologia, permitindo a replicação e oferecendo autonomia para futuros desenvolvimentos internos.

Dessa forma, o Vortex proporciona um retorno imediato por meio dos serviços de consultoria contratados em cada etapa, tornando o investimento em startups mais seguro e com menor risco.