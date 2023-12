O Raja Valley, abre, no dia 11 dezembro, as inscrições para a 9ª Edição do Launch, programa de pré-aceleração que vai selecionar até 40 ideias de projetos de startups inovadoras, com alto potencial de crescimento e voltadas para soluções de alta tecnologia.

O programa tem duração de três meses e é dividido em 7 módulos. Ao longo do programa, as equipes terão acesso a conteúdos técnicos, palestras e workshops, rodada de mentorias e encontros semanais de avaliação da equipe Raja com os empreendedores.

Os projetos contemplados serão nas áreas de: Energia (Energytech), Construção Civil (Construtech), Agricultura (Agritech), Games, Mercado Financeiro (Fintech), Mercado Imobiliário (Proptech), Educação (Edtechs), Saúde (Healthtechs), e Indústria (Indtech), que tenham foco em tecnologias emergentes em: Inteligência Artificial, Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0, Blockchain e Building Information Model (BIM).

Os candidatos deverão demonstrar potencial para se tornar uma startup e podem possuir registro formal ou não. Serão aceitas ideias individuais de negócios, preferencialmente com escalabilidade global e com uso intensivo de tecnologia nas suas soluções.

Nessa primeira fase, a divulgação dos projetos selecionados para a participação do Launch 9 será realizada no dia 1º de março de 2024. Até o dia 6 de março de 2024, serão assinados os contratos de pré-aceleração do programa e os encontros se iniciam no dia 11 de março de 2024, com o encerramento no dia 23 de maio de 2024.

O programa acontecerá de forma híbrida, com etapas presenciais, na sede do Raja, e virtuais. Ao menos um integrante da equipe deverá participar dos encontros.

As startups Melvin (Launch 4) e EcoCreator (Launch 6) estão entre as pré-aceleradas pelo Raja Ventures com resultados bastante positivos. Segundo David Lara, CEO da EcoCreator, a pré-aceleração é capaz de dar um upgrade no negócio, “para que ele seja escalável, possa crescer de forma rápida e você possa monetizar sua solução”.

A EcoCreator é uma startup que trabalha com reparação ou projeto social com ênfase em educação tecnológica, atuando em pequenas e grandes comunidades, oferecendo cursos nas áreas de impressão 3D, robótica básica e avançada, e programação de jogos.

David conta que ao ingressar no programa, em meados de 2020, seu negócio já existia, mas ainda de forma muito simples. “De 35 startups, ficamos em segundo lugar, o que foi uma surpresa, nunca imaginaria. Durante o programa oferecido pelo Raja, fui conhecendo outros empreendedores, fazendo networking, conectando meus primeiros clientes (B2B). Também abri mais minha mente para o empreendedorismo, validação, sobre MVP, prova de conceito, enfim, percebi que aprendi com mais profissionalismo sobre empreender. Para quem está começando, os benefícios são surreais”, destaca.

Atualmente, a EcoCreator tem também quatro sócios-conselheiros, com know how em marketing, recursos humanos, finanças e contabilidade. “Para 2024, o objetivo é alcançar sete cidades de Minas, num raio de 150 quilômetros, impactando 1.500 pessoas com nossos cursos”, afirma.

Já a Melvin, software na área de gestão de inovação, ficou em primeiro lugar na 4ª edição do Launch, em 2019. Eymard Barroso, à frente do negócio, disse que à época, a empresa passava por problemas para vender o produto. “Pensamos em estratégias de vendas que não funcionaram. Graças ao Raja Valley, participamos de mentorias, o que ajudou bastante no processo de comercialização. Recebemos à época R$ 60 mil, o que foi um grande passo para nos tornamos o que somos hoje”, garante.

Atualmente, a Melvin tem mais de 140 clientes no Brasil, Argentina e Paraguai e já implementou mais de 200 plantas. Na semana passada, inclusive, instalou a primeira unidade de negócio na Alemanha, iniciando o processo de internacionalização da empresa.

HUB DE INOVAÇÃO

O Raja Valley é o primeiro hub de inovação privado de Belo Horizonte. Fundado em 2016, é um espaço que abriga residentes e é um centro de conexões entre startups, mercado, corporações, instituições de ensino e profissionais. O seu braço de investimentos, Raja Ventures, já investiu mais de R$ 8 milhões em programas de pré-aceleração, aceleração e investimentos diretos em startups, além de R$ 13 milhões investidos em 23 fundos de Venture Capital – investimento em startups.

Até o momento, foram 190 startups pré-aceleradas e 65 startups ativas em seu portfólio.

Para mais informações sobre a nona edição do Launch, confira as redes sociais do Raja Valley e Ventures.