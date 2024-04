O WhatsApp ficou fora do ar na tarde desta quarta-feira (3/4). Além do serviço de mensagens, usuários relataram ainda instabilidades no Instagram e Facebook, ambas redes sociais também pertencentes ao grupo Meta, comandado por Mark Zuckerberg.

Falhas e lentidão no envio das mensagens foram as principais reclamações dos internautas. Já quem tentou acessar o aplicativo na versão web, pelo desktop, relatou o erro de “serviço indisponível”. Até o momento, não há informações sobre o que causou a instabilidade.

O tópico da queda do WhatsApp entrou nos assuntos em alta no Brasil no X, antigo Twitter, registrando mais de 400 mil posts na plataforma, a única que permaneceu funcionando. “O Instagram, o Facebook e o WhatsApp sempre cai, agora o Twitter vive intacto, aprende aí Mark Zuckerberg”, comentou um usuário.

O instagram o facebook e o whatsapp sempre cai agora o twitter vive intacto aprende ai mark zuckerberg pic.twitter.com/GW1IPLRO3m — memes com um humor questionável (@memesaudaveis) April 3, 2024

Enquanto algumas pessoas migraram para o X para se queixar da instabilidade das redes, outras aproveitaram para fazer piadas sobre a situação. Confira os melhores memes:

eu olhando pro modem depois de ter reiniciado ele 34 vezes e descobrir que o WhatsApp caiu pic.twitter.com/iB10vandNK — Jp ? (@uouchoao) April 3, 2024

se não chega mensagem de trabalho no whatsapp não preciso trabalhar pic.twitter.com/cpsY38b9pG — toleda (@toledax) April 3, 2024

todo mundo vindo pro twitter confirmar se o whatsapp parou msm pic.twitter.com/ToX11DUJyD — victor (@borntovictor) April 3, 2024

eu assim chegando aqui no twitter para ver se meu WhatsApp caiu mesmo

pic.twitter.com/6zYBvnFtXn — Carlos Henry (@uaicarloshenry) April 3, 2024

Todo mundo sabe que o Whatsapp, Instagram e Facebook caíram, não precisa ficar postando.



"ain o Instagram de vocês também caiu? O whatsapp de vocês também caiu?" pic.twitter.com/VYstWRC8ZI — Lucas França (@Olucasfranc) April 3, 2024