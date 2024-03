Um vídeo de um robô tocando o bumbum de uma repórter durante um evento de tecnologia em Riade, na Arábia Saudita, viralizou nas redes sociais e causou um choque nos internautas. Muhammad é o primeiro robô humanóide masculino saudita e foi desenvolvido pela empresa de inteligência artificial e robótica QSS. Ele estava sendo apresentado no evento quando o incidente aconteceu.

O incidente aconteceu no dia 10, mas viralizou nos últimos dias. No vídeo de 7 segundos a repórter Rawya Kassem entrevista o robô e um homem responsável pelo projeto, quando a tecnologia estende a mão em direção às costas dela, tocando-a. A mulher levanta a mão e recua após o susto. A empresa afirma que o robô era “totalmente autônomo” e operava de forma independente “sem controle humano direto”.

Ainda segundo a QSS, o comportamento do robô estava dentro dos parâmetros normais, mas tomará medidas para evitar que as pessoas se aproximem demais durante as manifestações. “Já realizamos uma revisão completa das filmagens e das circunstâncias que envolveram o incidente e não houve desvios do comportamento esperado de Muhammad, no entanto, tomaremos medidas adicionais para evitar que alguém se aproxime do Robô dentro de suas áreas de movimento, ” disse ao site Metro UK.

Os organizadores do DeepFest afirmaram que é importante manter uma distância segura dos robôs durante as demonstrações, destacando seu compromisso com a segurança dos participantes. O vídeo levantou discussões nas redes sociais. Enquanto algumas pessoas criticaram as ações do robô, apontando misoginia, outros o defenderam, sugerindo um mal-entendido ou má interpretação dos sinais sociais. O caso também levou a questionamentos sobre segurança e responsabilidade das inteligências artificiais.

O robô Muhammad foi criado após sua versão feminina, chamada Sara. “Eu sou Muhammad, o primeiro robô saudita em forma de homem. Ele foi fabricado e desenvolvido aqui no Reino da Arábia Saudita como um projeto nacional para demonstrar nossas conquistas no campo da inteligência artificial”, se apresentou o robô humanóide no evento. Segundo a QSS, o robô pode realizar tarefas que exijam alta precisão ou trabalhar em condições que possam representar perigo para o ser humano, além de falar inglês e árabe.

De acordo com o site Business Insider, os robôs humanóides devem ser a próxima tendência advinda da inteligência artificial. A expectativa é que o nicho arrecade US$ 13,8 bilhões até 2028, segundo relatório da MarketsandMarkets.