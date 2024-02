Um homem, de 21 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira (19) suspeito de ser o responsável por recolher o dinheiro do tráfico de drogas na região do aglomerado Vila Mãe dos Pobres, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Com ele, os policiais encontraram quase R$ 12 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado na casa em que mora com a mãe, que liberou a entrada dos militares. Além do dinheiro, foram apreendidos 33 buchas de maconha, 26 tubos de cocaína e 20 pedras de crack.

Todos os entorpecentes já estavam embalados e prontos para serem vendidos.

Em conversa com os policiais, o jovem assumiu o envolvimento com o tráfico de drogas da região, disse que a maconha era para uso próprio, mas negou que o restante dos entorpecentes eram seus.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.