Outra mulher que estava no veículo com a mãe e o bebê ficou ferida e foi levada inconsciente ao Hospital Regional Antônio Dias

Uma mulher, de 25 anos, e o filho dela, um bebê de um mês, morreram após o carro em que eles estavam, um Fiat Siena, bater contra uma Saveiro na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde desta segunda-feira (19/2).



Mãe e filhos foram achados mortos assim que o Corpo de Bombeiros chegou ao local. A mulher estava presa às ferragens, e a criança foi encontrada na via, não sendo possível afirmar se ela chegou a ser arremessada ou se alguém a retirou do automóvel.

Outra mulher que estava no veículo com a mãe e o bebê ficou ferida e foi levada inconsciente ao Hospital Regional Antônio Dias, no município, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia também: Dengue em BH: prefeitura já recebeu 3 mil denúncias para vistorias

O motorista do outro carro também precisou ser encaminhado para a unidade hospitalar.



A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.